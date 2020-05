Kolda : Des journalistes formé pour mieux communiquer sur le coronavirus

La région médicale de Kolda à travers le projet REDISSE en rapport avec le SNEIPS, a regroupé une trentaine de journalistes pour un renforcement de capacité à mieux parler du coronavirus. Ces hommes et femmes de médias sont invités à une meilleure utilisation de différents terminologies liées à la pandémie du Covid 19. Sur un jour, ces journalismes ont beaucoup échangé autour de la communication positive loin de la stigmatisation. A cet atelier de formation, il y avait aussi les communicateurs traditionnel, la croix rouge et la jeunesse. Un concert de personnes influentes dans l’information et la communication. A en croire Moustapha Dieng, le sens de cet atelier est de mieux cerner la lutte face à la propagation du coronavirus. En sa qualité de responsable du bureau Éducation et Information pour la santé, M Dieng invite ces communicateurs et leaders d’associations à mettre l’accent sur la sensibilisation aux mesures préventives et aussi à l’alerte. Soulignant que c’est grâce à la presse qu’une patiente a été vite retrouvée et prise en charge. Les bénéficiaires de cette formation ont tous salué la pertinence de la rencontre qui pour eux, est venue au point nommé. Et chacun se dit bien outillé pour continuer le travail contre cette pandémie.

ELHADJI MAEL COLY