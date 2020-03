KOLDA : l’association culturelle Jenku Fuladu lutte contre le coronavirus

Dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus, l’association culturelle Jenku Fuladu de Kolda a mis à la disposition du comité régional différents moyens. Il s’agit des médicaments et des produits d’hygiène destinés à la prévention. Tout cela d’une valeur de plus de deux millions. Cette association Jenku Fuladu qui s’active à la promotion et à la sauvegarde de la culture peul, se distingue ainsi d’un acte noble et citoyen, hautement humain, salue par tous. D’où la joie du médecin chef de la région médicale qui se dit surpris de la promptitude de l’acte des responsables de cette association. Et Docteur Yaya Baldé de rassurer que ces produits soient remis à qui de droit pour mieux faire face à la maladie. Cet acte de solidarité intervient, après celui du ministre de l’agriculture par ailleurs président du conseil départemental de Kolda. Moussa Baldé a donné deux millions en guise d’appui à ce comité régional de lutte contre la maladie du coronavirus. Malgré tout, le Docteur Yaya Baldé appelle les populations aux respects des règles d’hygiène, et des mesures prises par l’État pour contrer cette maladie.

ELHADJI MAEL COLY