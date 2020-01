KOLDA : Les populations ont nettoyé la ville

La journée nationale du nettoiement a vécu à Kolda. Ici les populations ont nettoyé différents lieux de la ville. Et cela en présence des autorités politiques et administratives. L’appel du chef de l’État est ainsi largement répondu par les populations. Armées de balais, pelles, râteaux, coupe coupes et autres matériels, ces populations ont rendu la ville propre et vivable. Des artères et places publiques, rien n’a été négligé. L’équipe d’Abdoulaye Bibi Baldé maire de la ville, a sué au même titre que les nettoyeurs composés de garçons et filles, femmes et autres adultes. D’ailleurs les autorités ont aussi assuré le désencombrement des voies publiques en dégageant ce qui pouvait gêner la circulation.

ELHADJI MAEL COLY