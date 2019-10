Ce forum de deux jours organisé par le conseil régional de la jeunesse a regroupé plusieurs centaines de jeunes de la région de Kolda.

Ainsi avec la forte participation du projet Tiers Sud, de la SODAGRI, d’AGRISEN et autres, l’objectif est de tracer la voie des jeunes vers l’agriculture. Une activité qui offre des opportunités de lutte contre le chômage. Le thème portant sur « Agriculture et Jeunesse : quelles politiques agricoles pour fixer les jeunes dans nos terroirs ? » manifeste la ferme volonté de la politique de rétention des jeunes femmes dans leurs terroirs. Au cours des exposés suivis de débats, il est bien montré la forte possibilité de réussir sur place grâce entre autres au travail de la terre. D’ailleurs les réflexions sont orientées et accentuées sur les opportunités d’insertion et de création d’emploi au profit des jeunes et des femmes de la Casamance naturelle. Papis Baldé président du conseil régional des jeunes a salué la politique de création de projets structurants à travers l’ANIDA, la SODAGRI entre autres. Renseignant que ces projets ont permis déjà de trouver de l’emploi à de nombreux jeunes et femmes de la localité. A ce forum, le DG de la SODAGRI a lancé un plaidoyer pour la disponibilité des terres. Un appel qui concerne les élus locaux invités a faciliter l’accès à la terre

ELHADJI MAEL COLY