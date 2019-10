La fin de mission de Son Excellence Seraya Al-Qahtani me donne l’occasion de passer en revue quelques initiatives qu’il a eu à diligenter, au nom du Qatar, lors de son séjour diplomatique sexennal. En effet, de la remise de ses copies figurées au Département suivie par la présentation de ses lettres de créances au Chef de l’Etat Macky Sall en octobre 2013, qui marque officiellement l’acceptation de son accréditation en tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Qatar, à son audience d’adieu d’octobre 2019, s’est écoulé six années exaltantes à bien des égards. Avec une démarche non chronologique pour prioriser l’aspect culturel qui, peut certes paraître matériellement moins important de par son caractère immatériel mais qui m’est personnellement le plus précieux en raison de sa symbolique, je m’attache à prévaloir la désignation du Sénégal en 2015 comme invité d’honneur de la semaine de la francophonie à Doha. Ce que le Qatar a fait devant des pays membres de l’OIF, ayant une ambassade sur son sol tels que le Canada, le Luxembourg, la Belgique etc. La troupe « Linguère » du théâtre national Daniel Sorano chère à Senghor, le Président poète, théoricien de la coopération Afro-Arabe et chantre de l’enracinement puis de l’ouverture, a fait un spectacle montrant la richesse et la diversité culturelle de notre nation complimenté par Dr Hamad Bin Abdou Aziz Al Kuwary, ancien candidat au poste de DG de l’Unesco. Une valorisation du Sénégal à travers le soft power que Son Excellence le Président Macky Sall a eu la courtoisie de rendre d’une belle manière en 2016 à Son Altesse l’Emir Cheikh Tamim Al Thani. En effet, lors de la 12e édition de la biennale de l’art contemporain communément appelée Dak’art, après que le comité d’organisation ait choisi le Nigeria comme invité d’honneur, le Chef de l’Etat, premier protecteur des arts et des lettres a porté son choix discrétionnaire sur le Qatar comme invité d’honneur à titre exceptionnel. Cela contre toutes attentes mais aussi sans opposition manifeste tant bien même que la biennale soit un évènement panafricain. Apres tout, l’art n’a pas de frontières. Abordant le volet politique, je magnifie, en ces moments conciliants entre les Présidents Wade et Sall, la médiation du Dr Ali Bin Fetais Al Maari Procureur Général du Qatar qui a conduit à la grâce en faveur de M. Karim Wade. Cette affaire, après tout, faut-il le dire, a rapproché deux Etats sous le prisme judiciaire malgré que le système juridique de l’un, basé essentiellement sur la Charia (la loi Islamique), soit distinct de l’autre et que nonobstant leurs altérités, les deux parties se sont retrouvées, se sont écoutées, ont dissipé les obstacles, affiné leurs positions jusqu’a s’entendre, au nom de la Justice universelle qui est commune à tous les groupes d’individus même de systèmes juridiques antagoniques. Concernant les infrastructures sociales de base, je salue la construction par une fondation qatarie du lycée Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani de Thiaroye, bel complexe qui a appuyé la résolution des autorités quant à faire de l’éducation un pilier de l’action gouvernementale. Dans la même foulée, je loue la construction par la fondation qatarie d’un hôpital à Yeumbeul qui a contribué à l’effort de santé publique enclenché par l’Etat.

Ces quelques points saillants qui ont jalonné le séjour diplomatique de S.E Seraya Al-Qahtani peuvent résumer son bilan que je trouve très positif. Je m’aligne entièrement sur les mots que le Chef de l’Etat, organe accréditaire, a formulé à l’encontre de l’Ambassadeur sortant: saluant les efforts déployés tout au long de sa mission au Sénégal pour consolider les relations de coopération existantes entre les deux pays amis en lui souhaitant pleins de succès dans ses taches futures. En phase avec l’Etat en son Chef qui l’incarne, sans avoir la prétention de m’exprimer au nom du peuple sénégalais mais uniquement au nom des sénégalais pro-qatari bien entendue, comme il y’en indubitablement des pro-français, pro-américain et j’en passe, qu’il me soit permis de rendre un vibrant hommage à l’Ambassadeur sortant du Qatar tout en souhaitant une bonne arrivée à l’Ambassadeur pressenti. Son passage dans le voisinage immédiat en tant que Chef de poste m’augure un bon vent qui soufflera très bientôt en faveur de nos deux peuples frères.

Djily Mbaye FALL

Président du Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari

