La CAF décerne un prix à Macky Sall

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF), la Confédération Africaine de Football (CAF) a décerné le prix d’Excellence du Président de la CAF 2023 au Chef de l’Etat sénégalais. « Cette distinction récompense la contribution exceptionnelle du Président Macky Sall au rayonnement et à la croissance du Football national, notamment son soutien affirmé aux différentes catégories et son implication totale dans la construction d’infrastructures et d’installations sportives comme le stade Président Abdoulaye Wade à Diamniadio. Ses efforts ont permis de consolider la bonne place qu’occupe aujourd’hui le football Sénégalais en Afrique et dans le Monde », explique la FSF dans un communiqué.

Le document de préciser que « les Présidents Macky Sall du Sénégal et Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire sont les deux lauréats du prix d’Excellence du Président de la CAF 2023 ». « Le prix sera remis lors de la cérémonie des CAF Awards, le 11 décembre 2023 à Marrakech (Maroc) », ajoute l’instance du football sénégalais, indiquant qu’en « raison d’engagements internationaux déjà convenus, son Excellence le Président Macky Sall sera représenté à la cérémonie de remise des distinctions par Monsieur Lat Diop, Ministre des Sports. »