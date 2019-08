La carte politique de 2024…Des surprises !

« 2024 n’est pas trop loin » et la carte politique qui se dessine déjà prévoit les mêmes antagonistes que nous retrouvons sur la scène politique : Macky-Karim-Khalifa…

Macky Sall fait office aujourd’hui de dernier mohican, représentant d’une génération de politiciens à l’ancienne en extinction, dont l’unique vestige s’appelle Moustapha Niasse, et les derniers leaders charismatiques Khalifa Sall et Idrissa Seck. Il est aussi le premier Président né après l’Indépendance, et il fera face à des challengers de sa génération, déterminés à mettre en échec son plan de succession ou de tentative de briguer un troisième mandat.

Macky Sall empêtré dans les travers d’un « hubris » de mauvais aloi est en train de susciter une colère et un ressentiment profond dans sa propre coalition, en même temps qu’il doit réfléchir à son avenir proche car 2024 est déjà arrivé. Son plus grand adversaire est le temps désormais. L’opposition comprend qu’il est impossible de se passer de Me Wade et que son apport sera déterminant pour porter la première estocade à Macky Sall certes, mais elle ne sera jamais prête à accepter et soutenir la candidature de Karim Wade pour la prochaine présidentielle, en renonçant à leurs ambitions. Khalifa Sall qui paye au prix fort ses ambitions présidentielles et son opposition à Macky Sall jouera en cette occasion sa dernière carte. Et gageons que nul ne portera le combat contre son geôlier à sa place !

Sonko, le jeune leader de Pastef s’essoufflera avant 2024 car il sera victime de ses « fausses » révélations…

Pour la candidature de Karim Wade, Me Wade a du pain sur la planche, surtout que son fils est un bien mauvais boulanger. Son premier défi sera d’ailleurs de le ramener au Sénégal ! Macky l’attend, de pied ferme !