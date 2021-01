Nocembo Zikode co-auteure avec son compatriote Master KG du tube Jérusaléma qui a fait des centaines de millions de vues sur YouTube et a été repris dans plusieurs pays, la sud-africaine fait la pluie et le beau temps comme on le dit.

En tournée dans plusieurs pays, la chanteuse de Jerusalema est actuellement en Côte d’Ivoire où elle a fait une déclaration au grand bonheur des hommes qui sont fans d’elle.

Nocembo Zikode a une silhouette qui attire plus d’un et ils doivent être nombreux ces hommes qui l’admirent en secret et donneraient tout pour conquérir son cœur. A ces hommes, la dernière déclaration en date de l’artiste devrait être soulageant. « Même avec mon succès, je suis célibataire » a déclaré la sud-africaine.