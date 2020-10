La chanteuse Josey a quitté l’ENA pour la musique

En Côte d’Ivoire, Josey, la chanteuse a aussi fait l’École Normale d’Administration (ENA)

Plusieurs téléspectateurs ont eu l’agréable surprise de l’apprendre hier sur les antennes de France 24. Au micro de Meryem Amellal Lallemas au cours du Journal Afrique, Josey a confirmé avoir fait l’École Normale d’Administration.

Une belle révélation pour cette ancienne énarque qui dit avoir «fait le choix de son cœur», la musique. Et cela lui va très bien. Elle se positionne aujourd’hui comme l’une des valeurs sûres de notre musique.

Le site en ligne Best Média a publié dans un post publié ce jeudi 29 Octobre livré le témoignage d’un internaute attestant du passage de Josey Priscille dans la prestigieuse école.

Témoignage d’un internaute : «Effectivement Josey a fait l’Ena. Elle est donc Enarque. Elle est du cycle moyen Finances Génerales 49ème promotion 2009- 2010. Promotion Yao Paul Ndré. Elle a effectivement terminé la formation de 2 ans, mais n’a pas obtenu le certificat du Cycle moyen. Pas parce qu’elle n’était pas excellente élève, mais vers la fin de la formation, la musique avait commencé à prendre plus de place dans son cœur et sur son temps, au détriment des études. Mais je peux vous assurer qu’elle était la plus jeune énarque de sa filière», dit Best Média. Un bon point pour notre star qui en a aussi dans la tête !