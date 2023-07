Le département de Dakar a lancé une vaste campagne d’éradication des bidonvilles qui se développent dans la région. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action visant à mettre fin à ces zones insalubres et dangereuses. Depuis le début de la campagne, des efforts considérables ont été déployés pour recenser ces bidonvilles et assurer une prise en charge adéquate des personnes affectées. Cette opération est menée en collaboration avec les forces de l’ordre et les services sociaux pour garantir la sécurité et le bien-être des résidents concernés.

La campagne d’éradication des bidonvilles dans le département de Dakar a été minutieusement planifiée pour assurer son efficacité. Les autorités ont commencé par recenser ces zones précaires, identifiant ainsi les points les plus critiques. Hier, l’opération s’est déroulée dans la zone de captage, plus précisément au lieu du karting. Ce dimanche 02 juillet 2023, les efforts se concentrent sur la ‘’Cité Imbécile’’, située à Hann Bel-air.

Le préfet du département de Dakar, M. Mor Talla Tine, a souligné les conditions d’hygiène et d’insécurité préoccupantes qui caractérisent ces bidonvilles. Ces problèmes majeurs ont incité les autorités à déployer d’importants moyens dès 4 heures du matin pour mettre fin à cette situation précaire. Il a été précisé que toutes les opérations sont menées conformément aux normes relatives à la prise en charge des personnes trouvées sur place.

Les personnes résidant dans ces bidonvilles ont été recueillies et acheminées dans des bus vers des sites de transit. Là, elles sont prises en charge par les services sociaux, garantissant leur bien-être et leur sécurité. Cette opération a nécessité un déploiement logistique considérable, avec des engins en action depuis 4 heures du matin.

Pour garantir le succès de l’opération, un dispositif de sécurité a été mis en place, combinant les efforts de la police et de la gendarmerie. Cette coopération a permis de boucler toute la zone concernée, facilitant le déroulement de l’opération dans d’excellentes conditions malgré les difficultés rencontrées.

Outre les problèmes d’hygiène, ces bidonvilles constituent des sites propices à la réplique de certains malfaiteurs qui profitent de cette situation pour se cacher. La démolition de ces cités est donc considérée comme un pas essentiel vers une meilleure sécurisation du département de Dakar.

Les résidents présents sur le site font l’objet d’une identification minutieuse. Des enquêtes sociales sont menées par les services compétents pour déterminer leur origine et leur situation sociale.

Les ressortissants étrangers bénéficient d’une attention particulière, avec le contact des autorités diplomatiques pour améliorer leur prise en charge. Quant aux nationaux, les services sociaux les accompagnent pour leur retour en famille, dans l’espoir de leur offrir de meilleures conditions de vie. Concernant les enfants, étant donné que le Sénégal a ratifié les conventions relatives à la protection des droits des enfants, cette catégorie sera prise en charge au centre Guindy conformément aux normes nationales et internationales.

Cette campagne d’éradication des bidonvilles à Dakar est une initiative louable qui vise à améliorer les conditions de vie des résidents touchés par cette problématique. Cette opération, menée en collaboration avec les forces de l’ordre et les services sociaux, témoigne de la volonté des autorités de garantir la sécurité et le bien-être de leurs concitoyens. La coopération entre tous les acteurs impliqués est essentielle pour parvenir à éradiquer ces zones précaires et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour les résidents de Dakar.

