La coalition Jubanti alerte sur « l’état critique de la République »

La coalition Jubanti alerte l’opinion nationale et internationale sur l’état critique de la République sénégalaise, où la laïcité, les libertés fondamentales, la justice et le système de santé publique sont attaqués par un régime en déclin, mettant ainsi en danger l’avenir de la nation. Face à cette situation, nous dénonçons un gouvernement dont les actions sapent les fondements de notre République, exacerbent les tensions religieuses et sociales, tout en réduisant les citoyens à une condition d’insécurité physique, économique et sociale.

Laïcité en danger : Une République islamique qui ne dit pas son nom ?

La laïcité, principe inaliénable de notre Constitution, est aujourd’hui menacée. Le Premier ministre a récemment attisé les tensions religieuses en imposant le port du voile dans les établissements scolaires catholiques, soulignant une volonté de subvertir l’ordre républicain. Cette démarche, loin d’être une simple maladresse, semble plutôt orchestrée pour légitimer une radicalisation progressive de nos institutions. La question se pose : le Sénégal est-il en passe de connaître son « printemps arabe », où des orthodoxes religieux, portés par un sentiment d’injustice historique, tentent de s’installer à l’Assemblée nationale pour remodeler nos lois et transformer notre République laïque en une théocratie ?

La coalition Jubanti affirme avec force que la laïcité n’est pas négociable. Elle constitue le rempart contre toute dérive religieuse qui viserait à imposer une orthodoxie unique au détriment de la diversité et de la tolérance. Le silence complice du gouvernement actuel sur cette question cruciale ne fait qu’alimenter nos inquiétudes.

Santé publique : un système à l’agonie

Le secteur de la santé publique est aujourd’hui en crise. Alors que la population fait face à des besoins croissants en matière de soins, une grande partie du personnel médical est en grève, dénonçant les conditions de travail déplorables, le manque de ressources, et l’indifférence du gouvernement. La grève des agents de santé, en particulier dans les hôpitaux publics, révèle une dégradation profonde de ce service essentiel. Des hôpitaux manquent de médicaments, les équipements sont vétustes, et les professionnels de santé ne sont pas payés à la hauteur de leur dévouement. Cette situation aggrave la précarité des citoyens, surtout les plus vulnérables, qui n’ont plus accès aux soins de base .

Au lieu de répondre aux urgences sociales, le régime préfère détourner l’attention par des querelles inutiles et des jeux de pouvoir. La santé publique est sacrifiée sur l’autel d’une gestion irresponsable, menaçant ainsi la vie de millions de Sénégalais.

Répression et instrumentalisation de la justice

La liberté des citoyens est bafouée par des arrestations arbitraires et l’utilisation systématique de la justice pour réprimer les opposants politiques. Des allégations sans fondement suffisent à arrêter des citoyens, tandis que des personnalités qui se sont opposées au régime ou ont simplement exercé leurs fonctions de manière indépendante se voient persécutées. Le Premier ministre et son gouvernement usent de la machine judiciaire pour écarter les figures publiques qui ne leur sont pas favorables, dans une démonstration flagrante de leur volonté d’éliminer toute dissidence.

Une économie en déclin

Sur le plan économique, les récentes données du FMI révèlent un recul significatif de l’économie sénégalaise. La mauvaise gestion des ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz, couplée à une gouvernance défaillante, plonge le pays dans une récession inquiétante. Le coût de la vie augmente de manière exponentielle, et la population est étranglée par des prix inabordables des produits de première nécessité. Le silence du gouvernement, ici encore, est assourdissant.

Appel à la mobilisation nationale

Face à ces menaces, la coalition Jubanti appelle tous les citoyens sénégalais à se mobiliser pour défendre les fondements de notre République : la laïcité, la justice, la liberté, et le droit à la santé. Le Sénégal, pays de paix et de tolérance, ne doit pas sombrer dans un chaos orchestré par un gouvernement irresponsable et autoritaire.

Il est temps d’agir pour éviter le pire et redresser notre nation avant qu’il ne soit trop tard.

Vive la République ! Vive la laïcité ! Vive le Sénégal !