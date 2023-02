La Coalition Macky 2012 réaffirme son soutien au président

La coalition Macky 2012 a organisé, ce week-end, à Thiès une rencontre de partage sur le thème : « sécurité routière : enjeux économiques ». Sa coordinatrice, Fatoumata Guèye Diouf et Cie ont saisi cette occasion pour magnifier les multiples programmes et projets du président Macky Sall en matière de routes. Revenant sur le choix de Thiès, elle a soutenu que ce n’est pas fortuit. « Thiès est une région carrefour qui est à la croisée des chemins, cosmopolite où l’activité économique est très dense avec des moyens de transport très diversifiés (transport classique, jakarta, war-gaïndé, clandos…) », a dit Fatoumata Guèye Diouf.

Par ailleurs, elle a rappelé que plus de 3000 personnes meurent chaque jour dans le monde, 90% des décès surviennent dans les pays émergents et en développement, et qui ne concentrent pourtant que 50% du parc automobile mondial. « Le Sénégal, à l’instar des pays au Sud du Sahara, est caractérisé́ par une urbanisation galopante (taux de 23 % les années 1960, est passé à 45,2 % en 2013 et devrait s’établir à 60 % à l’horizon 2030 (BM)). Parallèlement, on note une croissance démographique rapide et un développement d’activités économiques. Notre pays enregistre en moyenne 700 décès par an, dont 77,8% des victimes sont âgées entre 15 et 59 ans », déplore Macky 2012. Avant de continuer pour dire que : « les accidents mettent en scène trois facteurs : le facteur humain, l’état des véhicules et les infrastructures (routières et environnementales). Ces différents facteurs feront l’objet de développement par nos imminents panélistes.

Au demeurant, le Sénégal possède un réseau routier dense pouvant assurer une circulation fluide des personnes et des biens. Un programme d’amélioration de la mobilité urbaine afin d’optimiser les déplacements vers et à l’intérieur de la capitale. Les grands projets tels que les autoroutes à péage Dakar-AIBD-SINDIA, Ila Touba et les projets de construction et réhabilitation de routes nationales permettront d’améliorer encore l’accès aux grands axes routiers Dakar – Bamako, Dakar – Conakry et Dakar – Tanger.

De plus, « Trente chantiers sont actuellement en cours, dont : la ligne du Bus Transit Rapide (BRT) qui reliera Guédiawaye à la gare de Petersen ; l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack ; l’axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack ; la route Goudiry-Kidira-Bakel ; les ponts de Baïla et Diouloulou ; et les autoponts de Keur Massar et Cambérène », pour ne citer que celle-ci ! ». C’est sur ces entrefaites qu’ils ont jugé nécessaire de lancer le slogan : « Manko Outi Ndamli avec le Président Macky SALL en 2024 » qui, selon eux, portera ses fruits pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.

Enfin, la Coalition Macky 2012 réitère et réaffirme son soutien indéfectible à son Président, son excellence le Macky SALL, et, ensemble vers l’horizon 2035 pour un Sénégal émergent, rapporte Emedia.