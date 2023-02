Le cancer cause environ 8000 décès par an au Sénégal

Il y a de quoi «Unir nos forces et agir», comme le veut le thème choisi par les autorités pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Evidemment, les chiffres font froid dans le dos : près de 10 millions décès dans le monde sont dus au cancer. Et notre pays n’échappe pas à cette furie meurtrière de ce fléau des temps modernes. «Le Sénégal enregistre, chaque année, 11 317 nouveaux cas de cancer et environ 8 mille décès», informe Alassane Mbengue. D’après le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’action sociale, «les cancers du col de l’utérus, du sein, du foie, de la prostate et de l’estomac concentrent près de la moitié des nouveaux cas de cancer recensés dans le pays».

Un mal qui n’épargne pas aussi les plus petits. «Les enfants sont également touchés et chaque année, l’unité d’onco-pédiatrie reçoit en moyenne 220 nouveaux cas sur les 800 attendus», fait-il savoir. D’autres comme le professeur Claude Moreira estiment le nombre d’enfants atteints de cancer à plus de 1000 par an. D’après lui, la fréquence du cancer est plus élevée en Afrique qu’en Europe. «Il y a au moins 600 cas qui sont dans les maisons et qui ne sont pas pris en charge», souligne-t-il.

Mais, si l’on se fie toujours aux révélations du Secrétaire général du ministère de la Santé, «les projections qui sont faites sont alarmantes et indiquent que les taux d’incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40% d’ici à 2030». A son avis, «il urge d’accentuer les efforts pour réduire le nombre de nouveaux cas de cancer, de mener des investissements efficients pour renforcer la sensibilisation et l’éducation, mais aussi de permettre à nos populations d’accéder aux services de prévention primaire et de détection précoce, ainsi qu’à des services de diagnostic et de traitement de qualité, quels que soient leur niveau de revenu et leur situation géographique».

D’ailleurs, le ministère de Santé a fait de la lutte contre le cancer, une urgence médicale, en mettant en place des stratégies «en parfaite cohérence avec le Plan stratégique national de lutte et de contrôle contre le cancer 2023-2027». A en croire Alassane Mbengue, les interventions du ministère de la Santé sont alignées aussi «sur la stratégie d’accélération de l’élimination du cancer du col de l’utérus d’ici 2030 de l’Oms, ainsi que sur l’Initiative mondiale de lutte contre le cancer de l’enfant». Lire la suite en cliquant ICI