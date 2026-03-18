La Coalition PDG « Les Gorgorlous » renforce son ancrage au sein de Diomaye Président

La Coalition PDG « Les Gorgorlous », dirigée par Fatou Samaké Thiam, a officialisé son engagement renforcé au sein de la Coalition Diomaye Président. La rencontre tenue à Dakar le 17 mars 2026 avec Madame Aminata Touré, superviseure générale de la coalition, a marqué une étape importante dans la consolidation des alliances politiques autour du Président Bassirou Diomaye Faye.

Au cours des échanges, les responsables de PDG ont mis en avant leurs initiatives en faveur des populations, notamment le financement de projets, la massification du mouvement et l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Ils ont également salué le leadership de leur présidente, Fatou Samaké Thiam, présentée comme une figure clé dans la mobilisation citoyenne.

La réunion a insisté sur le rôle stratégique de la jeunesse et de la communication dans la promotion de la vision politique du Président Diomaye Faye. La présidente de PDG a réaffirmé le soutien ferme et l’engagement total de son mouvement, soulignant sa détermination à œuvrer pour l’unité et l’efficacité de la coalition.

En clôture, Aminata Touré a salué l’engagement du mouvement « Les Gorgorlous » et confirmé son intégration pleine et entière dans la coalition, mettant en avant le leadership de sa présidente. Avec cette alliance consolidée, la Coalition Diomaye Président poursuit son élargissement et affirme sa volonté de bâtir une dynamique politique forte au service du Sénégal.