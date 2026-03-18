La Police nationale renforce son engagement pour la sécurité des femmes et des filles

Dans le cadre du mois dédié aux droits des femmes, la Police nationale du Sénégal réaffirme son rôle central dans la protection des femmes et des filles. À travers un atelier stratégique organisé en partenariat avec ONU Femmes, l’institution entend renforcer ses mécanismes de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre dans les espaces publics.

La Direction générale de la Police nationale a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la sécurité des femmes et des filles. L’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), a présidé, le 17 mars 2026, à la Direction de la formation de la Police nationale, la cérémonie d’ouverture d’un atelier stratégique de deux jours organisé dans le cadre du mois consacré à la femme.

Mis en œuvre en partenariat avec ONU Femmes, cet atelier s’inscrit dans le programme mondial « Safe Cities and Safe Public Spaces », une initiative visant à prévenir et à mieux répondre aux violences sexuelles et aux agressions dans les espaces publics. Cette rencontre traduit la volonté des autorités policières de renforcer les réponses institutionnelles face aux violences basées sur le genre et de promouvoir une sécurité inclusive.

Organisé en plein mois de mars, dédié à la promotion des droits des femmes, l’événement s’aligne sur le thème international de cette année : « Droits, Justice, Action pour toutes les femmes et les filles ». Ce thème met en lumière la nécessité de lever les obstacles structurels qui continuent d’entraver l’égalité, notamment les lois discriminatoires, les mécanismes de protection insuffisants et certaines normes sociales défavorables aux femmes.

Lors de son intervention, le Directeur Général de la Police nationale a rappelé que « la Police nationale est le premier échelon de la justice », soulignant ainsi le rôle déterminant des services de police dans la conduite des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance et du maintien de l’ordre. Ces missions constituent des leviers essentiels pour garantir une justice équitable et une meilleure prise en charge des victimes, particulièrement dans les cas de violences basées sur le genre.

La Police nationale poursuit par ailleurs ses efforts pour renforcer la présence féminine au sein de ses effectifs. Des politiques ont été engagées afin d’accroître la participation des femmes et de valoriser leur contribution au rayonnement de l’institution. Elles représentent aujourd’hui 11,18 % de l’effectif total. Leur intégration dans les missions opérationnelles constitue une valeur ajoutée notable, notamment dans l’accueil et l’accompagnement des victimes, ainsi que dans le renforcement du renseignement et des patrouilles de sécurisation, de jour comme de nuit.

Durant les deux journées de travaux prévues les 17 et 18 mars 2026, experts et cadres de la Police nationale échangeront autour de stratégies concrètes visant à renforcer le leadership des femmes et à mieux intégrer la dimension genre dans les politiques de sécurité publique. L’objectif affiché est clair : garantir à chaque femme et à chaque fille la possibilité de circuler et de vivre en toute sécurité dans les espaces publics, condition indispensable à une société plus juste et inclusive.