La Cojer/France salue les décisions prises par le Président Macky Sall !

La Cojer félicite le Président Macky Sall

Le Président de la République, son Excellence Macky Sall, s’est à nouveau adressé à la nation ce lundi 29 juin dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La COJER France tient à le féliciter chaleureusement pour la pertinence de son message et sa diligence depuis le début de cette crise sanitaire inédite. Les jeunes républicains de France saluent les importantes mesures prises, ainsi les efforts consentis par l’État du Sénégal pour endiguer la propagation de la maladie et limiter son impact sur l’économie sénégalaise.

La COJER France adresse également ses félicitations au personnel soignant et se réjouit de la nouvelle décision du Président de renforcer les équipes soignantes en recrutant des médecins et des infirmiers.

La COJER France saisit cette occasion pour exprimer au President la reconnaissance de sa vaillante diaspora. Celle-ci, impactée par la crise du coronavirus s’est vu octroyée une aide de 12,5 millards francs CFA par son Excellence, une attention inédite dans le monde.

Cet énième soutien à la diaspora, démontre une fois de plus l’exceptionnelle considération du Président envers sa diaspora.

Le virus est mieux connu mais il n’est encore pas maîtrisé.

En levant l’état d’urgence et le couvre-feu, le Président fait montre, comme depuis le début, d’un sens parfait de la mesure et du tempo. A l’instar des sociétés du monde entier, nous devons reprendre nos activités et relancer notre économie touchée de plein fouet par ce virus. Nous sommes rassurés que le Président ait insisté sur la responsabilité individuelle et collective des sénégalais afin de toujours freiner la propagation du virus. Par conséquent, la COJER France invite encore chacune et chacun à la vigilance et au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires.

Ensemble, nous sommes plus forts que le virus.

La COJER France