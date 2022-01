Kitane dénonce la diabolisation de la proposition de loi anti-goorjigën

Loi anti-goorjigën : Quand la mauvaise foi et l’amalgame deviennent des arguments et font autorité

La mauvaise foi est l’attitude la plus difficile à supporter surtout chez les personnes réputées être des guides ou des références. De telles personnes abusent de leur position sociale pour justifier ou subvertir tout. En réalité elles ne justifient rien, car elles abusent de l’argument d’autorité. Suspecter les membres d’And Samm Jikko Yi (ASJ) d’être des politiciens encagoulés, ce n’est pas seulement faux, c’est malhonnête ! Les principaux responsables du mouvement n’ont jamais fait de la politique et n’en font guère.

Dire que le combat de And Samm Jikko Yi (ASJ) contre les Goorjigën n’est ni républicain ni religieux, c’est non seulement faux, mais aussi malhonnête. Le nom « And Samm Jikko yi » a un sens laïc même si les acteurs ont leur foi comme les détracteurs ont la leur. C’est malhonnête, parce que personne n’a jamais dit que le combat de ASJ est religieux : on peut et on doit user d’arguments religieux, mais ça ne fait pas du combat une affaire strictement religieuse…

Il y a des arguments scientifiques qui sont avancés à côté des arguments religieux. Tous les acteurs sociaux et politiques fréquentent les religieux, pourquoi devrait-on s’abstenir de le faire au niveau de ASJ ? Proposer des lois est un acte républicain, protéger sa société est un acte patriotique, protéger le genre humain est un acte humaniste.

ASJ mène un combat citoyen, car il s’agit de protéger la famille, les enfants, face aux lobbies puissants qui sont derrière ces gens. Ce chef religieux raconte des histoires : ce n’est pas parce qu’on veut criminaliser cette pratique qu’on excommunie les goorjigên de leur statut de citoyen, pas plus qu’on ne déchoit le voleur de son statut de citoyen en criminalisant le vol. Soyons sérieux ! Ce monsieur fait de l’amalgame : bayyilen Ruube bi !

ASJ n’a jamais prétendu être directeur des consciences. Dans tous les pays, il y a des mouvements de ce genre. Sinon comment qualifierez-vous les mouvements anti-avortement aux USA ? ASJ est un mouvement de la société civile, et comme n’importe quelle organisation, il peut faire de la pression, du lobbying (au sens démocratique et non censitaire du terme), il peut, comme le font les partis politiques, passer par des députés ou des personnes capables de faire entendre leur voix, pour faire passer une loi ou une modification de la loi. La loi instituant l’OFNAC a été initiée par la société civile sénégalaise : est-ce que les membres de la société civile qui l’ont théorisée représentent plus de sénégalais que ASJ ?

On a dit criminaliser parce qu’un crime (Durkheim) est qualifié socialement, temporellement et culturellement : un crime est un acte puni. Or on a prétendu que l’acte contre-nature est puni chez nous. Quel intérêt alors pour la loi criminalisant ? L’intérêt , c’est de prévenir la banalisation, permettre des sanctions (car tous ceux qui ont été incriminés jusqu’ici ont été libérés), protéger la société contre les lobbies (nous savons tous que l’argent pousse certains jeunes dans ces cercles), protéger la famille (le modèle naturel de la famille c’est d’en faire un pilier de la société et le symbole de la fonction sociale du sexe, c’est-à-dire la sexualité).

Alassane K. KITANE