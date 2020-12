La diplomatie Sénégalaise sous le règne de Me Aissata Tall Sall…Par Abdou Ndiaye

C’est un nouveau tournant dans la diplomatie Sénégalaise. Le Sénégal ,tout en préservant ses alliances stratégiques traditionnelles ,met en avant ,aujourdhui ,son positionnement géographique ,ses atouts de stabilité et de résilience économique et surtout un floisonnement d’accords et de conventions de coopération avec une multitude de pays ,pour s’ouvrir de nouveau horizons en matière de politique internationale .Ces atouts majeurs lui permettent en effet d’affirmer d’abord son ancrage africain et de conforter sa vocation de passerelle connectée aux quatre coins de l’Atlantique mais aussi de réaffirmer ses liens avec les pays d’alors .

Les derniers déplacements de la cheffe de la diplomatie sénégalaise a Niamey ,Aissata Tall Sall donnent le ton du nouveau cap que prend la politique internationale du Sénégal. Une politique diplomatique proactive mais également anticipative qui tend a créer des partenariats multidimensionnels inédits.

Des partenariats qui confèrent aujourd’hui toute sa signification a la globalisation des échanges avec comme leitmotiv la promotion de la sécurité de la croissance .

Dans les faits la nouvelle orientation diplomatique du Sénégal tire son essence d’une démarche proactive ,qui participe de la compréhension et surtout de l’anticipation des enjeux a venir a laquelle Aissata Tall Sall donne aujourd’hui une nouvelle dynamique .D’ailleurs lors du vote de son budget la nouvelle cheffe de la diplomatie sénégalaise Me Aissata Tall Sall a eu a expliquer ses nouvelles stratégies de mieux armer le Sénégal au cercle des pays émergents via la diplomatie