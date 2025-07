Ousmane Sonko ordonne la digitalisation du courrier…en 3 mois

Dans la perspective de bâtir une administration moderne et exemplaire, le Premier Ministre a annoncé une directive présidentielle et la digitalisation intégrale du courrier administratif. Selon Ousmane Sonko, l’objectif est de rendre l’action publique plus rigoureuse, transparente et alignée sur la Vision Sénégal 2050.

«Le Premier Ministre est revenu sur la réunion de travail gouvernementale qu’il a présidée le lundi 14 juillet 2025 et au cours de laquelle une revue approfondie de la gouvernance de l’Agenda national de Transformation a été effectuée. Pour en garantir un pilotage à la fois rigoureux, cohérent et efficace, le Premier Ministre a annoncé une directive présidentielle qui sera complétée par une circulaire de la Primature », renseigne le Porte Parole du gouvernement, hier dans le communiqué du Conseil des ministres.

Amadou Moustapha Njekk Sarré de soutenir que ces textes détailleront les orientations stratégiques, les modalités de coordination et de suivi, ainsi que les rôles, responsabilités et interactions entre les différentes parties prenantes. Ils définiront, dit-il, également la périodicité des revues de performance, en vue de renforcer la redevabilité, la transparence et l’alignement de l’action gouvernementale sur nos objectifs de transformation.

De ce fait, signale-t-il, le Premier Ministre a rappelé les différentes consultations nationales de grande envergure récemment organisées (Assises de la Justice, États généraux de l’Industrie, États généraux des Transports, Dialogue national sur le système politique, Conférence sociale ayant abouti au Pacte social) et a demandé de traduire les recommandations issues de ces travaux en actions concrètes, assorties d’un calendrier clair et des mécanismes de suivi-évaluation, permettant de mesurer les progrès.

Mieux, le chef du gouvernement a invité les ministres concernés à formuler un plan opérationnel de mise en œuvre des recommandations issues de leurs assises respectives avec des échéanciers précis et de soumettre un rapport de suivi trimestriel faisant état de l’état d’avancement des actions engagées, des résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées.

En sus, il a demandé au Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) de déployer, dans un délai de trois mois, la digitalisation intégrale du courrier administratif. «Cette réforme représente un levier stratégique majeur pour moderniser notre administration, améliorer la traçabilité des échanges, et rehausser la qualité du service public », indique Porte-parole Sarré cité par Seneweb.