La FIFA fait tout pour offrir la Coupe du monde à l’Arabie saoudite

Le tour de passe-passe de la FIFA pour offrir la Coupe du monde à l’Arabie saoudite

Les organisations de défense des droits humains pourront s’en offusquer autant qu’elles veulent: l’Arabie saoudite organisera bel et bien la Coupe du monde de football en 2034. Le royaume a pu compter sur l’aide précieuse de la FIFA, laquelle a subitement ajusté ses règles pour favoriser la candidature saoudienne.

Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema. Newcastle United, le LIV Golf Tour et un Grand Prix de Formule 1. La MMA, la Supercoupe d’Italie et d’Espagne, une Coupe du monde des clubs de la FIFA et, cerise sur le gâteau, la Coupe du monde de la FIFA pour l’Arabie saoudite en 2034.

La décision doit encore être ratifiée lors d’un congrès de la FIFA l’an prochain, mais ce ne sera qu’une simple formalité compte tenu du retrait de la candidature australienne. D’ailleurs, le président de l’instance mondiale Gianni Infantino a d’ores et déjà donné sa bénédiction à la candidature saoudienne sur les réseaux sociaux.

Avec ses milliards, l’Arabie saoudite se présente comme la nouvelle Mecque du sport mondial.

De l’argent que la FIFA, avide, mais aussi le football européen accueillent évidemment à bras ouverts. Cette année, les grands clubs européens se sont tournés vers le désert saoudien pour équilibrer leurs comptes. Le PSG, le Bayern, l’Inter, Barcelone, la Roma, Man United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, les Wolves et d’autres clubs de Premier League ont ainsi fait affaire avec les clubs du royaume.

La FIFA change subitement ses règles

Il faut l’écrire: les dés étaient pipés. De fait, la FIFA a modifié subitement son règlement le mois dernier pour favoriser la candidature de l’Arabie saoudite.

Une semaine avant une session du Conseil qui devait traiter de l’avenir du calendrier international, la “procédure de candidature et l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA” est soudainement apparue à l’ordre du jour sous le point 4.6. Une décision qui a déroulé le tapis rouge à l’Arabie Saoudite.

Les Saoudiens souhaitaient en effet organiser la Coupe du monde dans leur pays dès 2030, mais ils se sont heurtés au système de rotation utilisé par la FIFA. En principe, chaque continent est autorisé à accueillir le tournoi à tour de rôle.

Le Qatar voisin ayant accueilli la compétition en 2022, l’Arabie saoudite semblait devoir attendre encore un peu. Jusqu’à ce que la FIFA décide, en octobre, que la Coupe du monde 2030 soit répartie sur trois continents différents. Les matches principaux se dérouleront en Europe (Espagne-Portugal) et en Afrique (Maroc), mais l’Amérique du Sud (Uruguay, Argentine et Paraguay) aura également droit à plusieurs matches. Ce qui garantit que la Coupe du monde 2034 reviendra de facto à un pays d’Asie ou d’Océanie.

D’autres points ont également été approuvés par les 37 membres du Conseil, sans aucune protestation. Les pays candidats à l’organisation de l’événement disposaient d’à peine 25 jours pour déposer leur candidature, accompagnée d’un plan de financement de leur gouvernement. De plus, contrairement aux tournois précédents, les candidats ne devaient pouvoir présenter que quatre stades existants conformes aux normes de la FIFA, et non sept, comme c’est le cas pour la Coupe du monde 2030. Coïncidence ou non, l’Arabie saoudite venait de commencer la construction d’un quatrième stade.

L’Australie rend les armes: “Difficile de rivaliser”

Quelques minutes après la ratification des nouvelles règles, l’Arabie saoudite a déposé sa candidature par l’intermédiaire de son prince héritier MBS. D’autres pays asiatiques (et africains) ont soutenu la candidature. L’Australie a été contrainte de rendre les armes. L’île-continent a longtemps hésité à accueillir la Coupe du monde en 2034, mais a finalement laissé passer la date butoir du 31 octobre. “Nous devons être réalistes: l’Arabie saoudite dispose de beaucoup de ressources, et pas seulement pour la Coupe du monde 2034. Il est difficile de rivaliser. C’est comme ça”, ont expliqué les Australiens, fatalistes.

Dans le monde du football, les voix dissidentes se sont à peine fait entendre ces derniers jours sur l’attribution de la Coupe du monde à un pays qui bafoue les droits de l’homme et pratique la discrimination à l’encontre de la communauté LGBTQ+.

Human Rights Watch a fait part de son dégoût dans un communiqué. “Un an à peine après le désastre du Qatar en matière de droits de l’homme, la FIFA n’a pas su en tirer les leçons”, a réagi l’organisation de défense des droits humains.

Dans les prochains mois, Amnesty International publiera à nouveau une liste des exécutions qui ont eu lieu en Arabie au cours de l’année écoulée. Journalistes et activistes écriront leur point de vue dans des articles acerbes. C’est ce qui s’est passé lors de la préparation de la Coupe du monde de football au Qatar. Mais le sport et la politique semblent toujours se confondre. Les fédérations, qui ont réélu Infantino, le patron de la FIFA, pourraient bientôt s’abriter derrière la commission des droits de l’homme mise en place par la FIFA.

De nouveau en hiver?

La FIFA souhaite organiser la Coupe du monde la plus lucrative de tous les temps en Arabie saoudite. Comme l’an dernier au Qatar, elle pourrait devoir se dérouler en hiver. Le tournoi saoudien nécessitera 14 stades. Un projet de construction gigantesque où, comme au Qatar, les projecteurs seront braqués sur les conditions de travail des travailleurs migrants.

Enfin, des ambassadeurs grassement payés comme Ronaldo et Neymar seront engagés dans des campagnes de relations publiques pour aider à balayer ces aspects sombres de la candidature saoudienne sous le tapis.

Source 7/7BE