La fortune d’Elon Musk augmente de 13 milliards de dollars après la victoire de Trump

Quelques heures après l’élection présidentielle américaine remportée par Donald Trump, la fortune d’Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de X (anciennement Twitter), a connu un bond spectaculaire de près de 13 milliards de dollars.

Ce regain de fortune est principalement dû à une hausse de 13 % des actions Tesla (TSLA) dès l’ouverture du marché mercredi, selon CNN. Cette hausse s’explique par l’optimisme des investisseurs, qui anticipent que la présidence de Trump pourrait bénéficier à Tesla, entreprise phare de Musk.

Elon Musk n’a pas caché son soutien à Donald Trump durant la campagne présidentielle. En plus de son engagement public, Musk a également réalisé un investissement financier conséquent dans la campagne de Trump, versant environ 119 millions de dollars par l’intermédiaire d’un comité d’action politique. La Commission électorale fédérale confirme ces dons, qui font de Musk l’un des partisans les plus influents et les plus visibles de Trump dans le secteur technologique. Outre ces contributions financières, Musk a également offert une tribune à Trump en l’interviewant sur X, renforçant encore son soutien.

L’élection de Trump a provoqué une réaction positive chez les investisseurs de Tesla. La hausse du cours de l’action a augmenté de plus de 13 milliards de dollars la valeur des 411 millions d’actions détenues par Musk. Ce gain représente un retour massif sur l’investissement que Musk a réalisé dans la campagne de Trump, bien au-delà des 119 millions de dollars initialement donnés.

Les investisseurs voient dans la victoire de Trump une opportunité pour Tesla, en raison des potentielles politiques économiques favorables aux entreprises et au secteur technologique. Cependant, ce soutien de Musk à Trump reste complexe, car certaines positions de Trump pourraient entrer en contradiction avec les intérêts de Tesla.

Bien qu’Elon Musk ait historiquement bénéficié d’aides gouvernementales pour ses entreprises, notamment Tesla et SpaceX, l’approche de Trump envers les véhicules électriques (VE) pourrait compliquer l’avenir de Tesla. Trump a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme face aux véhicules électriques, qu’il juge coûteux et potentiellement nuisibles aux emplois dans l’industrie automobile traditionnelle. Il a également promis d’abroger ce qu’il appelle le « mandat des VE de Biden », bien qu’il n’existe en réalité aucun mandat officiel sur ce sujet.

Cette incertitude autour des subventions et des politiques fédérales pourrait avoir des conséquences pour Tesla, qui a bénéficié jusqu’à présent de programmes d’incitation pour soutenir la production et la vente de véhicules électriques. Cependant, les analystes estiment que même dans un environnement avec moins de subventions, Tesla pourrait continuer à prospérer. En effet, dans un marché plus compétitif et sans subventions, Tesla pourrait renforcer sa position, grâce à son expertise et à son avance technologique.

Si les politiques de Trump venaient à réduire les subventions fédérales pour les véhicules électriques, Tesla pourrait être amenée à réorienter ses stratégies. Cependant, la force de la marque, son savoir-faire technologique et sa capacité à innover rapidement pourraient permettre à Tesla de s’adapter aux nouveaux défis. Pour Musk, il s’agit peut-être de voir au-delà des incitations gouvernementales et de positionner Tesla comme un leader durable dans un marché en pleine évolution.

L’histoire montre que Musk sait tirer profit des circonstances et adapter ses entreprises aux réalités politiques et économiques. Son soutien à Trump pourrait donc être un mouvement stratégique, visant à maximiser les profits à court terme tout en anticipant une transition vers un modèle d’affaires plus indépendant des subventions fédérales. Reste à voir comment cette alliance influencera Tesla et le secteur des véhicules électriques dans les années à venir.

Il faut rappeler que la fille transgenre d’Elon Musk, Vivian Jenna Wilson (photo ci-dessous), annonce son intention de quitter les États-Unis après la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle du 05 novembre 2024.

Vivian Jenna Wilson est l’aînée des jumeaux qu’Elon Musk a eus avec l’autrice Justine Musk ivian Jenna Wilson, initialement Xavier Musk à la naissance a changé de nom et de sexe à l’âge de 19 ans.

Source AM