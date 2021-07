La Gendarmerie nettoie la Cité « Imbécile »…2071 personnes interpellées

Après l’ancienne piste et Keur Massar, le Haut-commandant de la gendarmerie, Moussa Fall a donné une autre instruction. Cette-fois, les pandores ont fait une descente à la cité dite « Imbécile » sise à Hann Bel-Air. Plusieurs personnes sont arrêtées et conduits à la gendarmerie des Maristes en vue de leurs identifications et éventuellement pour les enquêtes nécessaires. Des armes blanches et des produits prohibés ont été saisis. L’opération s’est déroulée, ce samedi 3 juillet, de minuit à 6 heures du matin.

422 gendarmes, 56 véhicules et 6 chiens ont été mobilisés pour cette opération à l’issue de laquelle 2071 personnes dont 115 femmes ont été arrêtées. 28 personnes ont été arrêtées pour des infractions à la loi pénale notamment 3 pour recel, 16 pour détention et port d’armes blanches et 9 pour détention et usage de chanvre indien.

Parmi le matériel saisi, il y’a des gourdins, des coupe-coupes, des pieds de biche, des câbles électriques qui pourraient appartenir au Train express régional (Ter) mais c’est à confirmer, un moteur hors-bord et 22 cornets de chanvre indien.