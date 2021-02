La GFC soutient Sonko mais condamne son appel à la résistance

La Génération des Forces Citoyennes (Gfc) exprime toute sa compassion au Président Sonko et réitère son engagement à ses côtés pour défendre les droits et libertés. Mais également, elle condamne son appel à la résistance susceptible d’installer la violence dans le pays.

A l’instar de certaines organisations politiques et citoyennes, la Génération des Forces Citoyennes s’est engagée à côté de Monsieur Sonko pour lui témoigner tout son soutien politique. Et cela a été ainsi jusqu’à cet après-midi.

En effet, nous avons attentivement écouté sa déclaration qui, par surprise, a été plus au moins offensive que défensive. Toutefois, on se réserve de tout commentaire par respect à son service de com et à sa défense.

Par conséquent, le Mouvement Gfc ne suivra pas l’appel à la résistance de monsieur Sonko par principe, devoir citoyen et responsabilité. Parcequ’à travers cet appel, on a noté une dose d’égoïsme de sa part mais et surtout une inquiétude notoire sur son sort personnel et politique.

Il n y’a aucune raison valable dans cette affaire pour appeler à la violence et au désordre. Nous demandons à monsieur Sonko de garder le calme et la sérénité indispensable à une issue heureuse dans cette affaire. Le mouvement Gfc lui renouvelle tout son soutien mais sans participer à la résistance ni à la violence.

Mame Cheikh Seck

Le Président de la Gfc