La grosse escroquerie politique des alliés de Sonko et Diomaye

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont entourés de personnes qui ne respectent pas les sénégalais. A quelques jours de l’élection présidentielle du 24 mars 2023, les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et leurs alliés font parler d’eux de la plus mauvaise des manières. Ce qui risque de précipiter la chute du novice de Ndiaganiao plébiscité par beaucoup de leaders politiques.

De nombreux membres de Yewwi Askan Wi ont réussi à valider leur candidature pour l’élection présidentielle. Ces personnes l’ont réussi grâce à l’aide de Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor a porté haut la main leurs candidatures. Ce pour avoir, au moins, un allié dans la course présidentielle. Cheikh Tidiane Dieye fait partie de ces leaders qui ont besoin d’être chaperonnés. Il a réussi à s’intégrer dans le cercle restreint des patriotes. Mais il vient de poser un acte qui insulte tous les sénégalais qui avaient confiance en lui. Et aussi confiance en Ousmane Sonko.

Le plan de secours de Sonko a annoncé lors d’une conférence de presse, ce mercredi 20 mars, retirer sa candidature à l’élection présidentielle. Cheikh Tidiane Dieye appelle à voter pour le candidat des pastéfiens. Il dit avoir pris cette décision à l’issue d’une discussion avec son maître, Ousmane Sonko. «J’appelle tous ceux qui m’ont suivi qui m’ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi. Je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye», a-t-il déclaré face à la presse.

Cette décision de Cheikh Tidiane Dieye (CTD) est plus qu’un manque de respect envers les sénégalais. C’est un affront et une rupture unilatérale de ce qui le lie à ces électeurs. Il a fait imprimer des millions de bulletins qui seront jetés à la poubelle. Pour un candidat qui prône le changement, il vient de faire perdre des millions de F CFA à un pays pauvre. Ce qui prouve que tout l’entourage de Ousmane Sonko n’est là que pour servir tous les intérêts d’un leader qui a laissé le pouvoir lui filer entre les doigts.

Mais si on le met dans le contexte du projet de Sonko, on comprend pourquoi il agit de la sorte. La stratégie a bien été élaborée par les patriotes. En retirant sa candidature, CTD espère renforcer l’électorat du poulain de Sonko. Lui absent de la course, ses voix reviendraient à Bassirou Diomaye Faye. Mais ils ont fait un très mauvais casting. Les patriotes ont encore misé sur un poid plume très léger. Cheikh Tidiane Dieye ne peut même pas atteindre 1%. Il en est conscient. Politiquement, il ne pèse pas grand chose sur l’échiquier politique. Son seul mérite est d’être un serviteur de Sonko.

En se retirant de la course, cet allié de Sonko se sauve d’une humiliation. Depuis le début de la campagne, il n’a pas été en mesure de mobiliser. Les sondages le placent très loin derrière les favoris de la présidentielle. L’unique ambition de Dr Cheikh Tidiane Dièye était « la défaite du candidat Amadou Ba, la chute du régime Benno Bokk Yaakaar… ». Après Cheikh Tidiane Dieye. Un autre allié insignifiant de Sonko risque de suivre la mêlée. Cette personne n’est autre que Habib Sy.

Ayant bénéficié du parrainage des députés de Pastef, Habib Sy fait partie des roues de secours de Sonko. L’ancien ministre sous le régime de Abdoulaye Wade devait être le candidat des patriotes si Diomaye et Cheikh Tidiane Dieye ne passaient pas. Maintenant que le leader de la coalition Diomaye Président a retrouvé son éligibilité, il ne peut plus poursuivre la course. Ce, sous le risque de disperser davantage les voix des patriotes. Mais il a toujours montré son soutien au candidat de Ousmane Sonko. D’ailleurs, il voulait donner son temps d’antenne à Diomaye.

Alors les sénégalais ne seront pas surpris de voir Habib Sy quitter la course. Reste maintenant à savoir s’il le fera tout de suite. Ou va-t-il être candidat jusqu’au second tour afin de donner plus de légitimité au candidat par défaut de Ousmane Sonko. Quoi qu’il en soit, leur démarche est un véritable manque de respect vis-à-vis des sénégalais. S’ils les ont parrainés, c’est parce qu’ils avaient confiance en eux. Prendre un chemin contraire est une haute trahison.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru