Ils votent Diomaye pour se venger de Macky…La haine du pouvoir

La politique et la haine sont deux choses indissociables. Et le soutien à Diomaye de la part de certains ministres, ancien PM, Dg et PCA du régime de Macky Sall est pour certains une stratégie politique et pour d’autres une vengeance contre le régime au pouvoir. Et voir l’ancienne Première ministre, Mimi Touré et l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, apporter leur soutien à Bassirou Diomaye Faye, l’on peut déduire que la démarche de l’agrégé en maths et de la fonctionnaire des Nations Unies n’est pas cohérente. « Ils élisent des démons pour se venger de leurs rois » comme disait le Pr Kitane.

Les politiciens sont des personnes habiles. Ils savent transformer leur cupidité en modestie et leur gourmandise en ambition. Grezel Christian disait que « L’homme politique est devenu un si habile manipulateur qu’il se rapproche de l’illusionniste ». En fait, ce sont des opportunistes qui savent retourner leurs vestes au gré de la direction du vent. Et, c’est le temps de la transhumance.

Dès que le secrétaire général et membre fondateur du parti dissous Pastef, Bassirou Diomaye Faye est devenu l’un des favoris de la présidentielle avec la bénédiction de Sonko, les soutiens fusent de toutes parts. Des agrégés et des hauts fonctionnaires des Nations Unies se rangent derrière Bassirou Diomaye Faye, un petit inspecteur des Impôts et Domaines de 43 ans qui n’a aucune expérience dans la gestion de l’Etat.

Cet homme qui ne serait même pas l’assistant d’un prof d’université est courtisé par un parterre de hauts diplômés. La fonctionnaire des Nations unies Mimi Touré, le Dr Cheikh Dieng, Dr Aida Mbodji, l’agrégé Mary Teuw Niane, l’avocat Me Moussa Diop ancien DG de Dakar Dem Dikk (DDD) et l’ancienne employée de la Maison Blanche, Lena Sène, ont fait allégeance à Bassirou Diomaye Diakhère Faye.

C’est incroyable que tout ce beau monde nous explique la pertinence de leur choix sur Bassirou Diomaye Faye. Ils n’en ont pas. Aminata Touré a été tête de liste de Benno Bokk Yaakaar aux dernières élections législatives tenues en juillet 2021. Elle convoitait le poste de Président de l’Assemblée nationale, seulement au moment de l’installation du bureau de l’Assemblée, Macky Sall a choisi Amadou Mame Diop. Aminata Touré en veut terriblement à Macky Sall depuis cet épisode.

Des privilèges, c’est ce qui fait courir Aminata Touré. Elle n’est pas seule, il y a le cas Marie-Teuw Niane. Cet homme est un spécialiste de la transhumance, toujours à la recherche de prairies où l’herbe pousse.

Marie-Teuw Niane a été militant du Parti démocratique sénégalais (PDS), du temps où ce parti était au pouvoir. A l’époque, il avait été même nommé Recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. En 2011, lorsqu’il avait senti que le PDS était sur le point de perdre le pouvoir, il a rallié avec armes et bagages l’Alliance pour la République (APR) et fait acte d’allégeance à Macky Sall. Marie-Teuw Niane vit mal, le fait d’avoir été limogé de son poste de ministre de l’Enseignement supérieur. Il en veut à Macky Sall et a choisi lui aussi de rallier la coalition Diomaye Président. Il rejoint cette coalition sans aucune conviction.

Aminata Touré, Marie-Teuw Niane, tout comme Me Moussa Diop partagent cette particularité. Ils avaient été candidats pour cette élection présidentielle. Ils ont vu leurs dossiers de candidature être rejetés. Ils sont devenus des aigris. Ils ont choisi de rouler pour Bassirou Diomaye Faye mais ce sont des tocards. Alors qu’elle était Première ministre, elle avait été battue à plate couture par Khalifa Sall pour la conquête de la mairie de Grand-Yoff.

Quant à Marie-Teuw Niane, tout le monde sait qu’il ne peut pas mobiliser une grande foule à Saint-Louis. Idem pour Me Moussa Diop, incapable de gagner la mairie de Podor. Racine Sy n’a fait qu’une bouchée de lui, lors des dernières élections locales. Aujourd’hui, Marie-Teuw Niane et Me Moussa Diop joignent leurs forces et sillonnent Podor et Saint-Louis pour préparer la venue de Sonko. Mais, quelle foule peuvent-ils mobiliser ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn