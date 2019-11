Accusé de népotisme pas les partisans de Samba Ndiobène Kâ, le camp de Aly Ngouille Ndiaye réplique…

La guéguerre politique entre le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobene Kâ est loin de connaître son épilogue. En effet, suite à un article publié dans un site de la place, accusant le maire de Linguére de rivalité et de népotisme politique avec le Ministre de l’élevage, la réplique n’a pas tardé. Ainsi, l’un des lieutenants de Aly Ngouille Ndiaye, le Doctorant en sociologie, Moussa Diallo, n’a pas porté de gang pour tirer à boulets rouges sur le responsable apériste de Dahra. A l’en croire, l’incompétence de Samba Ndiobene Kâ est prouvée lors de l’opération Tabaski de cette année où le successeur de Aminata Mbengue Ndiaye a raté son baptême de feu dans le département de l’élevage. Et, Moussa Diallo de poursuivre que, l’actuel Ministre de l’Elevage ne mérite pas la collaboration et la sympathie du chef de l’État. Par contre, les partisans de Samba Ndiobene Kâ avaient également accusé le maire de Linguère de défier le président de la république car, soutiennent-ils , Aly Ngouille Ndiaye n’avait trouvé mieux que d’organiser un concert dans le djolof le même jour que la journée de l’élevage pour déstabiliser la mobilisation. Un acte que les proches du ministre de l’élevage n’ont pas apprécié et le manque de solidarité gouvernementale noté du côté du ministre de l’intérieur.