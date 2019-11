Oumar Sarr invité à rejoindre MMC…pour le grand rendez-vous

Qui est MMC ? vous le découvrirez dans cette lettre ouverte…

LETTRE OUVERTE AU FRÈRE OUMAR SARR, MAIRE DE LA VILLE DE DAGANA.

Le Maire,

Nous nous bornerons aujourd’hui à vous proposer de consacrer les vérités morales et politiques sur lesquelles doit être fondée votre nouvelle démarche politique, comme vous avez déjà consacré les principes de votre conduite envers le parti démocratique sénégalais (PDS). Par là, nous vous tendons la main pour rallier le camp de vos « frères » pour une meilleure prise en charge des maux des populations de Dagana, vous ôterez l’espérance aux conspirateurs, vous assurerez votre marche, et vous confondrez les intrigants et les calomnies du fils du « roi » WADE.

Le Maire,

Vous ne vous êtes pas, en effet, reconnu dans les atermoiements de votre parti ces dernières années et particulièrement ces derniers mois, plus soucieux du devenir du « prince » Karim que d’être au cœur du mouvement populaire.

Vous avez voulu rester dans un parti ou le « roi » WADE a fini par substituer la morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la vanité, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, la grandeur de l’homme à la petitesse des grands, des militants magnanime, à des militants et leaders frivoles et misérables, c’est-à-dire toutes les vertus et tout ce qui faisait la force du PDS à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie des WADE.

Mais lorsque, par des efforts prodigieux de courage et de raison, vous avez su briser les chaînes du despotisme en bon et digne Walo Walo; lorsque par la force de votre tempérament moral, vous sortez en quelque sorte des bras d’une mort certaine en politique pour reprendre toute la vigueur d’un bon leader : choisissez la décision la plus sage et la plus objective, celle de venir soutenir votre jeune frère, Mouhamadou Makhtar Cissé (MMC).

Vous aurez donc là une boussole qui peut vous diriger au milieu des orages de toutes les passions et du tourbillon des intrigues ; vous aurez la pierre de touche par laquelle vous pourrez voir vos rêves d’un DAGANA meilleur se réaliser. Vous pourrez éviter le danger des surprises et des mesures précipitées, incohérentes et contradictoires ; vous pourrez donner à toutes vos opérations politiques l’ensemble, l’unité, la sagesse et la dignité qui doivent annoncer les représentants de la capitale du Walo, DAGANA.

Vous venez de vous libérer d’un parti dans lequel vous ne croyez plus. C’est un acte fort qui correspond à ce que veulent beaucoup de Daganois: faire autre chose, renouveler et recomposer le paysage politique au côté de votre frère, le ministre du pétrole et des énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé (MMC).

Est venu le temps de l’avènement de l’intelligence et des gens “d’actions” !!

La question est : Serez-vous de ce grand rendez-vous ???

Répondez à ces questions, non pas à huis clos… mais en contact direct avec tout ce qui bouge dans notre chère ville, avec ses luttes menées par MMC pour un devenir meilleur des populations de DAGANA, avec une curiosité toujours en éveil à l’égard de ce qui travaille, à des chemins d’émancipation à la recherche d’un réel rassemblement de citoyens.

REJOIGNEZ VOUS À NOUS, M. LE MAIRE.

Développons une alternative crédible, sincère, sans égo, de rassemblement entre ceux qui défendent notre terroir et une possibilité réelle d’atteindre le développement, ceux qui donnent un sens aux mots Walo ma fierté et Dagana notre patrimoine.

Répondez à notre appel d’unification, nous vaincrons, ensemble, rapidement, refusez notre main tendue, nous gagnerons lentement, mais sûrement !!

BIEN FRATERNELLEMENT.

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !