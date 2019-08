La mafia du sable et ses ravages

La demande de sable a grimpé en flèche, mais elle cause des dommages à l’environnement alors que les mineurs récoltent ce bien lucratif – un ingrédient vital pour le béton – et elle provoque des conflits, a déclaré un chercheur à la BBC.

« Il y a tellement de demande pour le sable dans le monde actuel que dans de nombreuses régions du monde nous causons de graves dégâts à l’environnement. Nous dépouillons le lit des rivières, des plages, déracinons les forêts et les terres agricoles pour récupérer ce sable et dans certains endroits la situation est tellement critique que le crime organisé s’est aussi lancé dans le commerce du sable et des centaines de personnes ont été assassinées pour du sable ces dernières années », a déclaré Vince Beiser dans le journal Newsday.