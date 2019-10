La Mairie de Djembering offre 13 millions à ses élèves et étudiants

La municipalité de Djembéring veut faire de ses jeunes élèves et étudiants des modèles et de futurs cadres du pays. Pour ce faire l’édile de Djembéring Tombon Gueye a fait désormais des secteurs de l’éducation et de la formation des priorités pour sa municipalité. Pour ce faire, la municipalité a débloqué la somme de 13.400.000 FCFA pour accompagner une centaine d’élèves et étudiants dans leur cursus scolaire et universitaire.

« Cette somme de plus de 13 millions de FCFA a été recouvrée par la mairie de Djembéring d’une manne financière provenant du club méditerrané amputée par erreur, depuis trois ans. Ce qui nous a permis de respecter un engagement vis-à-vis de notre communauté éducative », a expliqué Tombon Gueye en marge de la remise de l’enveloppe qui a eu lieu hier dans la salle de délibération de sa municipalité en présence de nos confrères de Igfm. Le maire de Djembéring a saisi l’occasion pour rencontrer et échanger avec les étudiants et élèves du public et du privé de sa localité qui étaient venus même venus de Dakar et d’autres horizons. « Nous avons décidé de faire de l’éducation une sur priorité dans notre collectivité territoriale », a ajouté M. Gueye. Un geste que les étudiants et les élèves de Djembéring ont hautement apprécié.

« Nous sommes restés presque trois années sans pouvoir respecter nos engagements au sein de nos différents établissements pour le payement des factures des étudiants pris en charge par la mairie de Djembéring. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu d’autant plus que la situation est maintenant décantée », renseigne à son tour Yves Hubert Diatta porte-parole des élèves et étudiants de Djembéring. Pour rappel, la commune de Djembéring tire l’essentiel de ses ressources financières sur le tourisme. Le club méditerrané qui est le plus grand bailleur de cette commune a versé une patente en 2017 qui a été recouvré par la paierie de Dakar et cela avait impliqué négativement sur le fonctionnement de la commune de Djembéring