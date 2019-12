La marche des défenseurs du régime…interdite

Contre-marche : Les « Défenseurs de la République de Dakar » se plient à la volonté du Préfet …

Le mouvement « Les Défenseurs de la République de Dakar », mouvance présidentielle) qui comptait, eux aussi, investir les rues (La place de l’indépendance), ce vendredi, se sont finalement pliés à la volonté du Préfet de Dakar. Ces jeunes souteneurs du Président de la République Macky Sall qui avaient déposé leur demande de marche auprès de l’autorité administrative, ont décidé de surseoir à leur activité comme pour dire que le respect de l’Autorité en vaut tous les sacrifices. N’empêche, Youssou Niang et Cie se disent plus que mobilisés et vigilants pour faire face à tout fauteur de trouble. Ainsi, ils ont annoncé le dépôt d’une autre demande de marche à la Place de la Nation (ex-Place de la République), dès ce lundi : « Nous sommes des républicains. Nous respectons l’avis du Préfet mais, en même temps, l’arrêt Ousmane Ngom. Nous, nous ne sommes les jeunes de personne sinon, ceux de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous allons nous donner corps et âme pour une réussite totale de son second mandat à la tête du pays. Ces trouble-fête qui entendent conduire le Sénégal vers l’échafaud, nous trouveront sur leur chemin. Qu’ils se désenchantent, alors rien ne sera de trop pour leur faire face. L’avenir de notre chère nation nous emballe plus que farce de très mauvais goût », a lancé M.Niang.