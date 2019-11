La ministre Ndeye Saly Dieng Diop choquée par le meurtre de…

La Ministre de la Femme et de la Famille Ndeye Saly Dieng Diop est très remontée et touchée par ce qui s’est passé au quartier Beug Bamba de Touba. Elle déclare toute sa tristesse face à ce crime odieux commis sur la pauvre dame »

C’est avec tristesse et indignation que j’apprends le meurtre cruel de la dame Khady Seye à Touba. Je compatis à la douleur de sa famille, de la population de Touba et de tout le peuple sénégalais.

La violence envers les femmes et les filles nous interpelle tous, j’appelle à plus de vigilance pour y mettre fin ».

Touba la capitale du mouridisme commence à connaitre des meurtres, des viols et des vols causés par du bandits et malfaiteurs de grand chemin malgré la création d’un commissariat spécial, d’une caserne de Gendarmerie, des polices de proximité et des postes de Gendarmerie. L’insécurité galopante commence à inquiéter les autorités religieuses et administratives.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn