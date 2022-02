« La nouvelle » grande coalition qui va anéantir Macky Sall…aux Législatives

Les sénégalais ont presque fini d’épiloguer sur la question des élections municipales et départementales. Ces élections du 23 Janvier ont permis à l’opposition et au pouvoir de peser leur poids sur l’arène politique. Benno Bokk Yaakaar de Macky Sall a démontré qu’elle a une très grande assise à l’intérieur du pays. Mais c’était sans compter sur la détermination de Yewwi Askan Wi (YAW) qui ne lui a pas laissé aucune marge de manœuvre. Même si YAW a fait une percée, Benno Bokk Yakaar demeure maître du jeu. L’opposition qui a appris de ses erreurs, prépare un dernier coup qui risque d’envoyer ce qui reste de Macky dans le fond.

La coalition Benno Bokk Yakaar est partie pour de bons jours devant lui. Lors des élections locales du 23 Janvier, la machine de guerre de Macky Sall a maintenu le flambeau. Même s’il a connu certaines difficultés dans des communes et départements, elle reste toujours ce qu’elle était auparavant selon plusieurs spécialistes. Et pour arriver à maintenir la barre, Benno Bokk Yakaar a exploité la plus grande faiblesse de l’opposition. En effet, Xibaaru n’a cessé d’alerter sur le danger que courait l’opposition dans la division. Et les locales nous ont donné raison.

Si Benno est toujours debout, c’est parce l’opposition est partie à la bataille en ordre dispersé. Maintenant beaucoup de leaders de l’opposition sont conscients de leur bêtise. Désormais, l’heure est à la rectification des erreurs. Et c’est Pape Diop qui a ouvert la voie. Selon une certaine presse, le leader de Bokk Guiss Guiss prépare une nouvelle coalition en vue d’aller aux élections législatives. Mais il s’avère que ces anciens camarades de Wallu Sénégal ont la même vision. Mamadou Lamine Diallo et Cie n’excluent pas de s’allier avec les autres franges de l’opposition pour chasser Macky du pouvoir.

Lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi, à la permanence du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), la question a été agitée. Et pour Wallu, l’opposition va se ressaisir et cohabiter avec l’ensemble des opposants pour forcer Macky Sall au départ. Abdoul Mbaye qui a pris part à cette rencontre se veut catégorique : « Si l’opposition adopte encore la même stratégie, Benno Bokk Yakaar ne sera jamais défaite ». Ce qui ouvrirait à Macky Sall un troisième mandat qui risque d’être catastrophique, selon le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail.

Pour éviter une telle catastrophe, Wallu Sénégal est prêt à s’allier avec le mouvement Gueum Sa Bopp de Bougane, qui selon Mamadou Lamine Diallo, a les mêmes spécimens. En dehors du PDG du groupe D-media, Pape Diop, qui a avait lâché Wallu à la veille des élections, pourrait faire partie des personnes qui formeront cette alliance qui sera chargée de bouter Macky Sall hors du pouvoir. D’ailleurs le retour de Karim Wade a été annoncé par Mayoro Faye du Pds. Un come-back qui fera tout chambouler.

Après les résultats des élections locales, Macky Sall et Benno doivent trembler. Une coalition qui réunit Ousmane Sonko, Karim Wade, Barthélemy Dias, Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo pourrait faire très mal. Et si Abdoulaye Wade se mêle à cette bataille, tout l’empire de Macky Sall va s’effondrer en commençant par la cohabitation au Parlement. Alors pour limiter la casse, le locataire du Palais à intérêt à maintenir l’opposition dans la division tout le reste de son mandat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru