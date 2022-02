Moussa Sy lynché…éboueur, vendeur de ticket Lonase et mauvais perdant

Moussa Sy est en colère contre toute la machine Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ayant perdu devant lâ nouvelle coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW) du trio Moustapha SY-Ousmane Sonko-Khalifa Sall, Moussa Sy le maire déchu des Parcelles Assainies solde ses comptes avec les responsables de la coalition BBY qu’il accuse d’avoir torpillé sa victoire dans cette commune de Dakar qu’il dirige depuis 2009 sous plusieurs bannières (PDS, Taxawu Dakar et BBY).

Laminé aux Parcelles Assainies par la déferlante Yewwi Askan Wi (YAW), jusque dans son propre bureau de vote, Moussa Sy, par ailleurs Président du conseil d’administration (PCA) du Port autonome de Dakar (PAD) avait prévu de s’adresser à la presse juste devant la mairie qu’il ne dirige plus avant de se raviser. Et selon plusieurs sources concordantes, Moussa Sy allait s’attaquer à Mbaye Ndiaye et à Amadou Bâ qu’il avait déjà accusé durant la campagne : « Deux généraux de BBY aux Parcelles Assainies ont abandonné les troupes, mais ils seront démasqués ».

Moussa Sy est-il dans le déni de sa défaite cuisante aux parcelles Assainies au point de jeter l’opprobre sur toute la machine Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Macky Sall ? Le rappel des résultats obtenus par Moussa Sy depuis 2014 montre que le maire déchu ne doit sa défaite qu’à la colère des électeurs.

En 2014, sous la bannière Taxawu Dakar, Moussa Sy avait obtenu : 14 822 contre 5348 pour BBY. En 2017 lors des législatives, le maire des Parcelles Assainies et responsable de la coalition Manko Tawaxu Senegaal (MTS), Moussa Sy a été battu dans son propre bureau de vote par la coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par Amadou Ba. La coalition MTS a obtenu 124 contre 125 voix de la coalition BBY…

Puis en 2019, lors de la présidentielle, Moussa Sy qui avait rejoint la coalition BBY se place du côté des vainqueurs avec plus de 30.000 voix obtenus grâce à la campagne d’Amadou Ba. Mais en 2022, Moussa Sy chute lors des Locales. Il est encore battu dans son propre bureau de vote. Le maire sortant Moussa Sy a été battu dans son propre bureau de vote numéro 3. Yewwi Askan Wi vient en tête avec 84 voix, suivie par la coalition Alliance de valeurs éthiques et citoyennes de Go Faye avec 63 voix et ensuite vient Moussa Sy en troisième position avec 54 voix, pour la commune.

Pour un homme qui a été battu dans son propre bureau de vote, c’est trop facile d’accuser les autres. Et sa conférence de presse avortée dont l’objectif était d’accuser Mbaye Ndiaye ou Amadou Ba d’être les artisans de sa défaite, n’est pas du goût des internautes qui l’ont lynché sur les réseaux sociaux. La toile a ressorti son passé de jeune vendeur de tickets PMU à maire de Dakar jusqu’à la présidence du conseil d’administration (PCA) du Port de Dakar. Alors pour les internautes, Moussa Sy doit accepter le verdict des urnes qui est aussi la volonté de Dieu…

Voici in extenso…les réactions des internautes

*N’oubliez pas que vous aviez accusé Amadou Ba de construire un immeuble avec des fonds mal acquis. Où en êtes-vous avez ce dossier ?

*Tu soldes tes comptes avec qui ? 10 ans de gestion doyoul bilahi ya gate khel fi senegal leu taye yaw euleuk sa morom

*On s’en tape de vos déboires. Deux choses sont sûres et certaines vous êtes ni des modèles encore moins des références en politique ceci à cause de vos convictions insaisissable

*Mauvais perdant, bye bye et bon débarras…c’est les population qui ton remercier pour ton bilan

*Moussa Sy,remercie Allah subhanahu wa Ta’ala. Souviens toi ,de vendeur de tickets PMU à PCA du Port Autonome de Dakar, tu as fais du chemin. Tu es juste entrain de goûter à l’amer saveur des conséquences de la TRAHISON.Tu t’es renié, tu avais juré que pour rien au monde tu ne vas rejoindre Macky Salle.Il t’a présenté au monde entier comme UN GROS POISSON qu’il venait de prendre dans ses filets.Un poisson pourri aujourd’hui. May GNU jamm!Vivement 2024 ;

*C ‘etait prévisible car il avait tourné le dos à Kkhalifa , et cela se paie cache .il faut aussi reconnaitre que les sénégalais n ‘aiment pas la trahison . Il avait fait une video avant de rejoindre la mouvance présidentielle où il avait taxé le président Macky et ses accolytes d’ avoir pillé les ressources de ce pays . Aprés tout ce qu ‘il avai et ensuite il rejoint Macky ,et les sénégalais ne sauraient le pardonner

*Remercie dieu Moussa sans BFM ni bac encore moins cepe tu es devenue après avoir été éboueur dans le système de nettoiement député ensuite maire et aujourd’hui pca grâce à ton métier de politicien alimentaire que veux-tu de plus? Moussa arrête…

