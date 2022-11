La Police italienne arrête deux sénégalais impliqués dans un trafic de…

La police italienne a démantelé un important réseau de vente de vêtements et de marques de contrefaçon. Deux Sénégalais Nd. M et O. N âgés respectivement de 41 et 42 ans et impliqués dans ce trafic, ont été interpellées hier, rapporte Les Échos dans sa livraison de ce jeudi.

Lors d’une perquisition, les limiers ont saisi sur les faussaires trois machines à coudre, 1950 étiquettes, 300 boutons, 24 gilets, 43 paires de chaussures, pantoufles et sandales de différentes marques, ainsi que des outils utiles à la contrefaçon et du matériel de couture.

Les limiers ont également constaté que les Sénégalais à du vol d’électricité. Le compteur était illégalement attaché au réseau public.

Ils sont poursuivis pour vol aggravé d’électricité, commerce de produits avec de faux signes et contrefaçon, utilisation de marques ou de signes distinctifs ou de brevets.