La population de Mbao dans la rue ce dimanche

Des mouvements et associations regroupés autour d’un collectif dénommé « Mbao Jogg Na » comptent battre le macadam et tirer la sonnette d’alarme ce dimanche 25 septembre. Les membres du collectif (Commune de Mbao Suggestion, Plateforme pour le développement durable de Mbao et T’es de Zac Mbao) s’érigent en bouclier et fustigent l’indifférence des autorités sur les questions écologiques.

Leurs revendications sont les suivantes : l’Aménagement du marigot de Mbao, les menaces sur la forêt classée de Mbao, la balkanisation de la Zac de Mbao, la baie de Hann, la pollution des ICS au niveau petit Mbao et les impacts des infrastructures du Ter et de l’autoroute à péage au profit des populations.

« Toute la population, autorités politiques et religieuses, se sont unis et debout comme un seul homme pour une GRANDE MARCHE PACIFIQUE très bientôt, afin d’interpeler l’Etat », conclut le communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.