La population sénégalaise est passée à 17, 2 millions d’habitants (ANSD)

Chaque année, la population du Sénégal augmente vu le nombre de naissance et les nouveaux entrants . Les sénégalais passe à 17, 2 millions d’après le dernier rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) qui était à 16,5 millions d’habitants. Il s’agit d’une hausse aux alentours de 500 000 personnes. Dans le document rendu public, la population du Sénégal s’élève à 17 215 433 habitants.

La région de Dakar est celle plus peuplée et de loin, avec près de 4 millions d’habitants. Thiès suit, avec plus de 2 millions, ensuite Diourbel, avec près de 2 millions. En revanche, les autres régions sont faiblement peuplées, au regard de leurs poids démographiques. Il s’agit par exemple des régions de Matam avec 4,4 % de la population totale du Sénégal (760 591 habitants), de Kaffrine avec 4.4% (755 173 habitants), de Ziguinchor avec 4,1 % (706 551 habitants), de Sédhiou avec 3,4 % (591 969 habitants) et de Kédougou avec 1,1 % (196 993 habitants).

Les plus faibles densités sont enregistrées dans les régions de Kédougou avec 12 hbts/km2, de Tambacounda 21 hbts/km2, Matam 26 hbts/km2 et Louga 44 hbts/km2. A Dakar, c’est 7200 habitants au Km2.

Le nombre de population par région :

Dakar: 3 938 358

Diourbel ; 1 919 090

Tambacounda : 904 032

Thiès: 2 221 097

Kaolack 1 228 746

Saint-Louis: 1 120 585

Fatick 932 629

Kaffrine 755 172

Kédougou 196 991

Kolda 848 348

Louga 1 091 268

Matam 760 588

Sédhiou 591 970

Ziguinchor 706 554