Paul Pogba fait polémique en Angleterre…

Pogba s’est montré très en forme sur le dancefloor lors du mariage de son frère, ce qui fait grand bruit outre-Manche, Manchester City en veut aux Gunners qui sont proches de signer Arteta, et la presse espagnole réagit au tirage XXL de la Ligue des Champions, voici votre revue de presse du 17 décembre 2019.

Pogba enflamme la piste de danse et l’Angleterre

En Angleterre, Paul Pogba fait la Une de The Sun ce mardi. L’international français est toujours éloigné des terrains, mais cela ne l’empêche pas de faire les gros titres outre-Manche. Le tabloïd remarque que si La Pioche est considérée comme blessée depuis plusieurs semaines, il est tout de même apparu très en jambes lors du mariage de son frère Florentin. Paul Pogba aime danser et l’a une nouvelle fois montré, mais The Sun aime le buzz et la polémique. « Assez en forme pour danser Pog ? », se demande le journal. Voilà qui devrait faire couler beaucoup d’encre en Angleterre.