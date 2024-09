La profession de foi de la coalition « Takku Wallu Senegaal »

APPEL AUX SÉNÉGALAIS : DEBOUT POUR SAUVER LE SÉNÉGAL !

TAKKU WALLU SENEGAAL !

Le 24 Mars 2024, notre pays a vécu un changement de régime politique porté par de nombreux espoirs de changement positif.

Cependant, en l’espace de six mois seulement, cet espoir se transforme en déception pour de nombreux Sénégalais.

Le constat implacable des faits révèle un mode de gouvernance fait d’amateurisme et de surenchère, de confusions et de bravades, de légèretés et de méprises quant aux urgences et impératifs de l’heure.

En six mois seulement, l’économie sénégalaise enregistre un net recul, au vu même des données officielles, nationales et internationales. Les principaux secteurs d’activité sont plongés dans le marasme, et risquent la faillite, du fait de mesures gouvernementales caractérisées par leur politisation excessive.

Des centaines de travailleurs du secteur public et parapublic, y compris des titulaires de Cdi, sont licenciés en raison de soupçons d’adversité politique. Les jeunes marchands ambulants et transporteurs Jakarta voient leurs activités économiques contrariées, tandis que les cohortes de l’émigration clandestine doublent voire triplent leurs effectifs.

Même les communautés religieuses, qui constituent le socle de stabilité de notre pays, vivent désormais sous la hantise d’attitudes et propos vexatoires et d’immixtions inadmissibles.

Le principe de la reddition des comptes, inséparable de la bonne gouvernance, est caricaturé en une sordide persécution des opposants. Des personnes sont arrêtées et interdites de voyage avant même l’ouverture d’enquêtes judiciaires. Au même moment, des ministres et Dg concernés par des enquêtes judiciaires sont maintenus à leurs postes et protégés.

En six mois, le Sénégal a ainsi entamé, du fait de la malgouvernance des nouvelles autorités, une dérive dangereuse qui exige des patriotes sincères une mobilisation sans faille (TAKKU) afin de sauver (WALLU) notre pays.

Si rien n’est fait, le Sénégal pourrait se retrouver dans des difficultés telles que nos acquis seraient gravement remis en cause, voire irrémédiablement compromis.

C’est tout le sens de la coalition TAKKU WALLU SENEGAAL que nous avons décidé de proposer ensemble aux Sénégalais à l’occasion des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, et qui sera adossé sur un contrat de législature et un programme de gouvernement.

TAKKU WALLU SENEGAAL pour aider à la préservation des résultats positifs engrangés par les gouvernances successives des présidents Abdoulaye WADE et Macky SALL, au profit des Sénégalais, ces 24 dernières années.

TAKKU WALLU SENEGAAL pour, au-delà de la consolidation de ces acquis, bâtir, ensemble avec d’autres compatriotes, la nouvelle force motrice qui engagera notre pays dans une nouvelle voie salvatrice.

TAKKU WALLU SENEGAAL parce qu’aucune de nos divergences d’hier ne devrait empêcher aujourd’hui ces nécessaires retrouvailles au chevet d’une nation en péril.

TAKKU WALLU SENEGAAL parce que l’heure est venue d’engager le combat :

– combat pour la préservation de nos libertés menacées, y compris les libertés de manifestation et de culte,

– combat pour la sauvegarde de notre légendaire Vivre ensemble dont les fondements sont tous les jours sapés

– combat pour maintenir et tenir notre République debout face aux dangereuses remises en cause dont elle est l’objet,

– combat pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale de notre pays

– combat pour la pérennité de l’Etat de droit et de notre système démocratique.

C’est pourquoi, le présent APPEL s’adresse à tous les partis, coalitions de partis et mouvements politiques, forces sociales et de la société civile, femmes, jeunes, Sénégalais de l’intérieur comme de la Diaspora, citoyens épris de paix, de justice et soucieux de préserver le Sénégal des lendemains d’aventure, afin que notre pays reste fort, debout et solide dans ses fondements indépassables.

TOUS AUX URNES POUR UNE MAJORITÉ TAKKU WALLU SENEGAAL !

Fait à Dakar, le 25 septembre 2024