La Sen’Eau amasse des milliards, assoiffe la population et…l’Etat laisse faire

S’il y a une société qui « tue » les sénégalais, c’est bien la Sen’Eau. Depuis son arrivée, elle ne fait qu’assoiffer les populations. Notre pays n’a jamais connu de tels problèmes liés à la distribution du liquide précieux. Et chaque jour, Sen’Eau trouve toujours le moyen de justifier son incompétence. Et avec tous ses manquements, l’Etat laisse le remplaçant de la SDE faire comme bon lui semble. Cette situation irrite au plus haut sommet les sénégalais. Ces derniers menacent même de prendre le problème à bras le corps.

La Sénégalaise des eaux (SDE), après 23 ans de présence au Sénégal, a cédé sa place à la Sen’Eau. Mais depuis lors, la nouvelle société qui assure l’exploitation et la gestion du service public de l’eau a montré ses limites. Le contrat d’affermage de 15 ans signé par Suez devait permettre d’assurer un approvisionnement en eau potable, en zone urbaine et péri-urbaine, à la population. Mais ces engagements peinent à être respectés car beaucoup de localités font face à des pénuries récurrentes d’eau. Il ne se passe plus un seul jour sans que des personnes décrient la gestion de cette société.

Depuis lundi, plusieurs quartiers de Dakar n’ont pas vu le liquide précieux couler. Devant l’urgence, les habitants essaient de trouver des solutions pour ne pas pour mourir de soif. Face à cette situation, la société de distribution a sorti un communiqué laconique pour se justifier. « Une panne d’électricité a été constaté à Keur Momar Sarr (KMS) ce 21 décembre 2021, entrainant l’arrêt des usines KMS 1 et KMS 2. Cette situation a fortement perturbé la distribution en eau », lit-on dans le document.

Mais avec la Sen’Eau, c’est toujours le même refrain. Une panne, un entretien, des réparations ou des coupures qui sont avancés pour justifier leurs échecs. Mais la réalité est que cette société ne vaut pas mieux que la SDE. D’ailleurs, des citoyens avaient porté plainte contre la société à cause de la mauvaise qualité de leurs services. Les rares fois où il n’y a pas de coupure, c’est la qualité de l’eau. On se rappelle des images qui circulaient sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voyait de l’eau avec une couleur noire couler des robinets.

Incapable de donner de l’eau aux Sénégalais, elle continue à se sucrer sur leur dos. Le système de facturation est de plus en cher et gare aux personnes qui n’auront pas payer leurs factures. Les populations qui ne sentent plus l’existence des associations consuméristes semblent être impuissantes face à cette maison capitaliste qui ne respecte pas le droit des clients.

D’ailleurs où sont passés tous les milliards injectés dans les projets KMS 1, KMS 2 et KMS 3 ? Pourtant nos autorités nous avaient promis la fin de ces calvaires une fois que KMS 3 commencerait à fonctionner. Mais jusqu’à présent, il n’en est rien alors que l’usine a été inaugurée en grande pompe par le président Macky Sall. Avec une capacité finale de 200.000 m3/j, ce projet financé à plus de 280 milliards devait couvrir, à l’horizon 2035, les besoins en eau potable des populations de la région de Dakar, des localités traversées par la conduite du Lac de Guiers. Mais faut dire qu’avec la Sen’Eau et Suez, de tels promesses ne se réaliseront jamais.

L’Etat du Sénégal est complice de la Sen’Eau. Lorsqu’il chassait la SDE, présent au Sénégal depuis 1999, le gouvernement savait que Suez trainait une dette de 9 milliards d’euros, soit 5895 milliards de FCFA. Pire cette société chutait en bourse. Malgré ces mauvais points, on lui a confié la mission d’étancher la soif des sénégalais. Mais le constat est là, cette société est incapable de solutionner ce problème. Et le silence coupable de nos autorités ne va pas régler le problème.

Les autorités sont averties ils ont intérêt à régler ce problème avec la Sen’Eau. On s’achemine vers des élections et si rien n’est fait, une émeute de l’eau éclatera. Et elle risque d’être pire que celle de l’électricité.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru