La domestique avorte au domicile du patron…elle meurt

Une fille de ménage du nom de Jeanine Ahouaya est décédée dans la nuit du mardi 22 mars 2022, au domicile de son patron, à la Riviera CIAD, dans la commune de Cocody, après avoir provoqué un avortement.

La vie s’est arrêtée dans la nuit du mardi 22 mars 2022, pour Jeanine Ahouaya, une fille de ménage, au domicile de son patron, à la Riviera CIAD, dans la commune de Cocody. Malgré son âge un peu avancé, elle n’a pas voulu garder sa grossesse et a provoqué un avortement qui a mal tourné.

Les faits dramatiques sont rapportés par le confrère Soir Info qui s’est interrogé sur l’acte de la gouvernante.

Plusieurs questions sans réponse…

A-t-elle eu peur de dénoncer l’auteur ? Manquait-elle de l’argent pour entretenir cette grossesse ‘’gênante’’ ? N’a-t-elle pas pu supporter d’être abandonnée par l’auteur ? Autant de questions posées par le confrère.

Selon lui, quelques heures avant le décès de Jeanine Ahouaya survenu le mardi 22 mars 2022, aux environs de 22 heures, elle semblait un peu anxieuse et surtout donnait l’impression de supporter difficilement une douleur qu’elle tente de dissimuler.

« Elle s’est procuré des médicaments génériques et des médicaments traditionnels susceptibles de l’aider à se débarrasser de sa grossesse »

Le confrère nous apprend que « sur conseils de certains proches, elle s’est procuré des médicaments génériques et des médicaments traditionnels susceptibles de l’aider à se débarrasser de sa grossesse. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Après avoir avalé ces médicaments et ingurgité les décoctions, elle a eu plus de mal que prévu et un saignement abondant a été provoqué », a-t-il relaté.

Conséquence, en moins de quelques minutes, son souffle de vie s’est arrêté, avant qu’elle ne s’écroule lourdement. Lorsqu’on la découvre inconsciente, vêtue d’un pagne de couleur rouge, couchée dans une mare de sang sur le dos à même le sol, il était trop tard pour la sauver.

Informés, des éléments de la police sont arrivés sur les lieux en compagnie d’un médecin qui font la découverte macabre. Un coup d’œil jeté dans la chambre de Jeanine Ahouaya leur permet de découvrir le reste des médicaments génériques et des bidons de médicaments indigénats.

Le médecin qui l’a auscultée a confirmé la thèse de l’avortement qui aurait mal tourné.

Le corps de la gouvernante décédé d’une tentative d’avortement a été enlevé et conservé à la morgue

Le corps de la fille de ménage a été enlevé par les services des pompes funèbres et conservé à la morgue du centre hospitalier universitaire (Chu) d’Angré.

Jusqu'à présent, le patron de Jeanine Ahouaya et ses voisins s'expliquent difficilement son comportement suicidaire. L'avortement illégal vient