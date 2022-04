La servante disparaît avec les millions de sa patronne…

Une dame répondant aux initiales de A.L est inconsolable depuis le jeudi 31 mars 2022. Pour cause, sa servante s’est volatilisée avec ses millions sans laisser de traces.

Les faits

Selon les informations en notre possession, dame A.L, résidant au quartier Koumassi Adjoukrou, a pour principale activité, la vente de bouillie et de galettes au grand carrefour de Koumassi. Pour l’aider dans ses tâches, elle décide de prendre une servante du nom de La Vieille en début du mois de janvier. Son travail consistait à faire les tâches ménagères de la maison et à aider dans la vente de la bouillie et des galettes.

Maladie du fils de la servante

Tout se passe bien jusqu’au mardi 29 mars 2022. La Vieille et son fils sont atteints de varicelle. Vue leur état de santé et la nature de son travail, A.L lui accorde quelques jours de repos. Du lundi 28 mars au mercredi 30 mars, La Vieille devait juste faire les tâches de la maison. Dans la matinée du mercredi, lorsque dame AL est rentrée, elle a ouvert la porte de sa chambre et laissé la clé accroché à la porte. Le soir aux environs de 19 h, elle remarque que la clé n’y était plus. Elle cherche autour d’elle : mari, servante et enfants disent n’avoir pas pris cette clé. S’est-elle volatilisée comme du gaz ?

Elle a essayé de l’en empêché mais elle lui fait savoir que sa patronne Mme A.L était déjà informé de son départ.

Le lendemain jeudi 31 Mars, son mari lui laisse sa clé en allant au travail afin qu’elle ferme la porte de la chambre en allant vendre. De retour autour de 15h, Mme A.L remarque que la porte principale est fermée à clé. Ne doutant pas de ce que sa servante avait fait, elle prend la clé chez sa voisine, ouvre sa porte.

Dans le salon, elle remarque que La Vielle avait pris toutes ses affaires. Elle n’avait rien laissé. Elle ouvre la porte de sa chambre. Elle jette un coup d’œil sur son lit pour s’assurer que rien n’avait disparu. Trop tard : Son coffre-fort qui était sous son lit avait été complètement détruit. Toutes ses économies d’une valeur de plus d’un million francs avaient été dérobés

En larme, elle se jette au milieu de la cour. Tout le monde accoure. Les mains sur la tête, elle raconte ce que sa servante venait de lui faire. Son mari qui a appris la nouvelle s’est précipité pour rentrer. Tous deux sont allés porter plainte au commissariat de police. Une enquête a été ouverte pour trouver la…lire la suite ici