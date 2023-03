Présidentielle 2024 : la stratégie de Macky qui va tout bouleverser…

Le troisième mandat est devenu une réalité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis un moment, des leaders s’agitent pour pousser le chef de l’Etat à briguer un autre mandat moralement impossible. Depuis lors, le Président Macky Sall s’est abstenu de tout commentaire sérieux sur la question. Mais le locataire du Palais a brisé le sceau de la confidentialité dans un média français. La déclaration qu’il a tenue, laisse entrevoir son désir de tenter une autre candidature en 2024. Mais cette voie qu’il veut prendre, risque d’entraîner le pays dans une longue période d’instabilité.

Que les personnes qui espéraient voir Macky Sall sortir par la grande porte déchantent. Le chef de l’Etat est sur le point de se lancer dans la course à la présidentielle. Dans un entretien avec un quotidien français, il a validé et justifié sa troisième candidature tant contestée. « Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours. » dit-il avant de continuer

« Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C’est un débat politique, je l’admets », a-t-il déclaré. Pour les membres de l’opposition, cette déclaration du chef de l’Etat est un peu plus claire. Il veut continuer à diriger le pays.

Mais certains analystes estiment que cette déclaration du président n’est qu’une stratégie de communication pour éviter que ses leaders et militants ne quittent le navire secoué par la percée de Ousmane Sonko. Stratégie ou pas, Macky Sall se lance sur une route tumultueuse. Le troisième mandat ne sera pas sans conséquences. Si la loi permet à Macky de se présenter pour 2024, il y a une autre loi qui appartient au peuple. Ce peuple s’est toujours battu pour le respect de la Constitution.

Les sénégalais ne laisseront jamais Macky Sall avoir un autre mandat. Ils n’accepteront jamais au locataire du palais ce qu’ils ont refusé à Abdoulaye Wade. Le chef de l’Etat a beau se faire des idées, mais son règne est arrivé à terme. Il a le choix entre sortir par la grande en organisant des élections auxquelles il ne participera pas. Ou alors prendre le risque de défier un peuple étranglé par les problèmes sociaux et sécuritaires. Et en se lançant sur cette voie, il s’est sûr de perdre. Depuis mars 2021, les jeunes ont démontré qu’ils étaient prêts à tout pour changer le système.

Avec les ministres incompétents qui l’entourent, Macky Sall a montré ses limites. Il ne peut plus imposer aux sénégalais des personnes qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. La jeunesse, conduite par Ousmane Sonko, est prête à livrer son ultime bataille. Si Macky Sall est obnubilé par ce projet, il sera le seul et unique responsable du chaos que cela va engendrer. Tous les pays qui se sont lancés sur la voie du troisième mandat, l’ont payé cher. Macky peut éviter ce piège s’il refuse de suivre les faucons nichés au Palais. En agissant de la sorte, le commandant en chef va clouer le bec à ses adversaires.

Obsédé par le pouvoir, le président donne à l’opposition une arme puissante pour l’abattre. En termes de réalisations, Macky a fait plus que ses prédécesseurs. Seul le troisième mandat est devenu une tache noire sur son cv présidentiel. Alors dire aux sénégalais qu’il ne se présentera pas une nouvelle fois lui fera gagner en grandeur. Voilà l’attitude citoyenne que le peuple attend de son chef d’Etat. Mais le locataire du Palais a ce défaut de n’écouter personne. Mais s’il s’entête, il sera le seul à promouvoir la violence en voulant par tous les moyens se battre contre son peuple pour que sa volonté personnelle soit assouvie.

Si Macky Sall pense que son Conseil Constitutionnel va lui permettre de s’éterniser au pouvoir, il se trompe lourdement. Les sénégalais veulent un changement. Même si le locataire du Palais arrive à humilier Sonko, il ne sera pas le prochain à occuper le siège présidentiel en 2024. Le peuple a déjà fait son choix !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru