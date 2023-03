Révélations explosives : Sonko a tout inventé…la perfusion, le liquide et l’assassinat

Ousmane Sonko est maître dans l’art de la manipulation. Et il sait comment inventer « ses drames » pour mener le Sénégal tout droit vers le chaos. Victime selon lui d’une tentative d’assassinat perpétrée par le pouvoir en étant exposé à un liquide dangereux, Ousmane Sonko était interné à SUMA Assistance. Et sur ses comptes officiels des réseaux, il a diffusé une image le montrant sous perfusion dans les locaux de SUMA Assistance. La structure dément avoir posé ces perfusions. D’où viennent ces « fausses perfusions » ? Que cherche Ousmane Sonko en versant dans un mensonge éhonté ?

Ousmane Sonko est un as du mensonge et de la manipulation. Le leader de Pastef a tout bonnement menti sur ses perfusions à SUMA Assistance. Le Dr Babacar Niang a déclaré que SUMA Assistance n’a pas fait de perfusion à Ousmane Sonko. Le propriétaire de SUMA Assistance va plus loin en disant que le maire de Ziguinchor a été pris en charge par son propre staff médical, par ses médecins personnels. Ousmane Sonko a posé des perfusions factices pour accréditer l’histoire de la tentative d’assassinat…

Ousmane Sonko a été perdu par ses manipulations en postant lui-même une image qui le montre dans sa chambre à SUMA Assistance, placée sous perfusion. Un crime n’est jamais parfait, mais un mensonge aussi. Ousmane Sonko avait pensé tromper tout le monde, sauf qu’il avait oublié certains détails. Des détails si importants qui font effondrer tout le tissu de mensonges monté, et incitent à croire à une vaste comédie de sa part pour ameuter l’opinion.

Tous les observateurs connaisseurs en la matière ont pu constater que la perfusion sur Ousmane Sonko montrée sur les réseaux sociaux, n’avait pas de cathéter veineux. Ils ont également pu constater que la solution dans le flacon est de l’hydrosol poly étamine. Ce qui explique sa couleur jaune. Ce qui montre que la perfusion est fausse, d’ailleurs le liquide jaunâtre est absent de la tubulure.

Les révélations explosives de xibaaru

Une source interne au Pastef a révélé à xibaaru que toute cette mise en scène avait été concocté la veille avec l’avocat Ciré Clédor Ly. Ousmane Sonko et l’avocat avaient préparé leur plan, en présence de El Malick Ndiaye, chargé de communication de Pastef Les Patriotes, aujourd’hui entre les mains des enquêteurs. Tout le monde aura remarqué d’ailleurs qu’au lendemain de cette fausse hospitalisation d’Ousmane Sonko, c’est lui El Malick Ndiaye qui répandait de fausses informations sur l’état de santé du maire de Ziguinchor.

Selon notre source, le leader du Pastef devait provoquer les forces de l’ordre et se faire prendre avec son avocat. La suite au niveau de SUMA Assistance était déjà prévue, car ses médecins personnels et une infirmière de Pastef étaient déjà sur place et l’attendaient. Le Dr Babacar Niang mis au Parfum par Ousmane Sonko du plan a délibérément déserté les lieux la veille pour se retrouver dans son village à Médina Ndiathbé. Mais il avait laissé des consignes en disant aux infirmiers et médecins qu’on ne reçoit que les « gens de Pastef ».

Ces consignes ont provoqué la mort de Doudou Fall de la Médina. Quand on l’a conduit à SUMA Assistance, les médecins ont signifié qu’ils n’acceptent que des militants membres de Pastef. Ainsi Doudou Fall est mort, car victime d’un plan diabolique ourdi par le patriote en chef qui voulait se faire passer aux yeux de l’opinion comme la victime d’une tentative d’assassinat contre sa personne.

Peine perdue pour Ousmane Sonko et son parti Pastef. Leur plan est mis à nu. L’opinion a compris qu’Ousmane Sonko et ses ouailles ont voulu se jouer d’elle en usant la manipulation. Malheureux Ousmane Sonko ! A l’avenir, il y regardera par deux fois avant de tenter de manipuler l’opinion de façon si grossière.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn