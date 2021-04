Les départs des clubs anglais lundi soir, après une journée de protestation, ont eu raison de la Super Ligue. Dans un communiqué, la direction a indiqué suspendre le projet pour prendre le temps de retravailler dessus : « Nous allons reconsidérer les étapes appropriées et remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible. »

Néanmoins, la Super Ligue « reste persuadée que le football actuel a besoin d’un changement » et évoque « un système qui ne fonctionne plus ». « Notre proposition avait pour but de permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources, en apportant de la stabilité à toute la pyramide du football et en surpassant les difficultés financières provoquées par la pandémie auxquelles a fait face la planète football tout entière. »

« Malgré l’annonce du départ des clubs anglais, forcés de prendre cette décision après les pressions exercées sur eux, nous restons convaincus que notre proposition était parfaitement en règle avec le droit européen », peut-on également lire dans le communiqué. Une cour de justice de Madrid avait interdit à l’UEFA de s’opposer à la Super Ligue lundi.

Il s’agit d’une défaite de taille pour le président de la Super Ligue et du Real Madrid, Florentino Perez, ainsi que le vice-président Andrea Agnelli.

Avec L’Equipe