La vérité sur la plainte de Adji Sarr à la gendarmerie

On en sait un peu plus sur l’identité de l’avocat qui aurait rédigé la plainte d’Adji Sarr pour « viols et menaces de mort » contre Ousmane Sonko. Des rumeurs avaient accusé Me Dior Diagne, dès les premières heures de l’enquête.

Mais, selon nos confrères du Journal l’Observateur, il s’agit de Me Pape Samba So dit Gaby. Il est inscrit au Barreau du Sénégal depuis 2004.

La même source révèle qu’il aurait été sollicité par Sidy Ahmet Mbaye, neveu de Maodo Malick Mbaye.

Par ailleurs, nos confrères révèlent également, qu’après avoir rédigé la plainte, l’avocat a mis en rapport Sidy Ahmet avec un médecin.