La visite de Amadou Ba à la une des journaux

La visite du Premier ministre Amadou Ba à Paris dans le cadre du Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais est l’un des sujets abordés par les quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon Vox Populi, ‘’la France et le Sénégal passent en revue leur portefeuille de projets’’.

»Le Premier ministre Amadou Ba rencontre tour à tour son homologue français et le ministre français de l’Économie des Finances. A la date du 30 novembre, 56 conventions de financement d’une valeur de 1 541,4 milliards de FCFA signées avec la France’’, souligne le journal.

Les Premiers ministres sénégalais, Amadou Ba, et français, Elisabeth Borne, ont échangé, jeudi, à Paris, sur les enjeux et les chantiers de la coopération entre le Sénégal et la France.

Cette visite a permis de faire le point sur les chantiers communs et les axes de coopération entre la France et le Sénégal, un an après la cinquième édition du Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s’est tenu le 8 décembre 2022.

»Renforcement de l’axe Dakar-Paris’’, met en exergue Le Soleil. ‘’Amadou Ba s’est longtemps entretenu, jeudi, avec son homologue français Elisabeth Borne sur des questions d’intérêt commun. C’était lors du séminaire intergouvernemental entre les deux pays qui se tient à Paris depuis hier. Les deux chefs de gouvernement en ont profité pour se pencher, une nouvelle fois, sur les enjeux et les chantiers de la coopération entre le Sénégal et la France’’, écrit le journal.

Parlant de cette coopération, L’As s’exclame à la Une : ‘’Les heurts du bilan !’’.

»Amadou Ba et Élisabeth Borne se sont entretenus hier à Paris, dans le cadre de la réunion de suivi de la 5e édition du Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Les deux Premiers ministres sont largement revenus sur le séminaire tenu le 8 décembre dernier en vue de consolider le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la France. L’occasion a été également saisie pour passer en revue l’ensemble des projets développés par les deux pays’’, rapporte la publication.

Le journal EnQuête note que ‘’les relations économiques entre le Sénégal et la France sont au beau fixe’’.

‘’À la date du 30 novembre 2023, la France et le Sénégal ont signé 56 conventions pour un montant global des financements estimé à plus de 1 500 milliards de francs Cfa. A l’occasion du dernier séminaire intergouvernemental, les deux parties ont passé en revue le portefeuille et discuté des contraintes sur certains projets comme le Train express régional (TER)’’, souligne le journal qui affiche à la Une : ‘’ Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, des projets et des milliards’’.

Le Quotidien aborde la question des arrivées de migrants irréguliers dans l’Union européenne et titre: ‘’L’UE d’attirance’’.

‘’Cette année, le Sénégal a été fortement secoué par la vague de départs de jeunes, de femmes et enfants vers l’Europe, même si le phénomène semble s’estomper, malgré quelques départs qui persistent. L’Agence européenne de surveillance des frontières (Frontex) a indiqué dans un document qui agrège les arrivées dans l’espace européen via chacune des routes migratoires vers l’Union européenne (UE) : depuis Afrique de l’Ouest vers les Canaries, depuis les routes de la Méditerranée de l’ouest vers les côtes sud de l’Europe et depuis la route des Balkans vers l’ouest de l’UE. Si des Sénégalais sont partis en masse, il y a plus de Guinéens et d’Ivoiriens qui se sont jetés sur ces routes migratoires’’, rapporte le journal.

Le journal Bës Bi met en exergue ‘’la situation de faillite de la Sonacos’’.

‘’La Sonacos vit des heures difficiles. Au manque de graines d’arachides, s’ajoute l’arrêt total des usines de Diourbel, Ziguinchor, Kaolack et Louga. L’entreprise est à la croisée des chemins. Elle a besoin d’argent qu’elle peine à trouver’’, souligne le quotidien.