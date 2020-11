L’acteur ivoirien Michel Bohiri est très malade

Le célèbre acteur de la série « Ma famille » Michel Bohiri est au centre de toutes les discussions sur la toile. Depuis quelques heures, après avoir vu des photos de lui, prises en compagnie d’Akissi Delta, les internautes ont été choqués. L’acteur a extrêmement maigri.

Pourquoi Michel Bohiri apparaît si amaigri ? Telle est la question que s’est posée les internautes à la vue de ces photos. La plupart de ces internautes évoquent l’hypothèse d’une maladie. Selon eux, l’acteur serait actuellement malade et ils voudraient connaître la maladie dont il s’agit.

Pour d’autres, Michel Bohiri est entrain de maigrir pour tourner un nouveau film. Face à cette pléthore de questions, l’acteur n’a pas su garder son silence. Quelques heures après l’apparition des images sur la toile, le « mari » de l’actrice Akissi Delta a répondu aux inquiétudes des internautes via une publication Facebook.

« Depuis quelques heures une vive polémique est sur les réseaux sociaux sur mon état de santé alertant vivement famille, amis et collaborateurs. Je tiens à vous rassurer : MICHEL BOHIRI SE PORTE TRÈS BIEN », a rassuré Michel Bohiri. Et de préciser : « Cet amaigrissement a une origine toute simple. Depuis 10 ans, je souffre de diabète et d’hypertension artérielle, ce qui m’impose un régime alimentaire strict.»