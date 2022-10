L’affaire du contrat d’armement de 45 milliards à la une des journaux

Le contrat de vente d’armes au ministère de l’Environnement et l’initiative de la société civile contre une troisième candidature de Macky Sall sont largement commentés par les quotidiens parvenus vendredi à l’APS.

‘’Le scandale ou supposé comme tel autour de l’acquisition d’un marché d’armement qui ne serait pas régulier tient en haleine le Sénégal. Et c’est parce que le montant, 45, 3 milliards, et les acteurs impliqués dans cette opération, comme Petit Boubé, diminutif de Aboubacar Hima, l’acquéreur, le ministère de l’Environnement, ne passent pas inaperçus’’, écrit le quotidien Bës Bi.

Dans cette affaire ‘’qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets, il y a aussi ce mutisme légitimé et légalisé quand il s’agit de l’Armée’’, souligne la publication, notant que ‘’tout est dans +Secret défense+ qui rend inaccessible les informations. Mais dans cette histoire, la curiosité c’est l’acquisition des armes par le ministère de l’Environnement’’.

Selon l’OCCRP (Consortirum international de journalistes d’investigation), le contrat passé sans appel d’offres porte sur l’achat de fusils d’assaut, de pistolets semi-automatiques et de munitions pour un montant de 45 milliards de francs Cfa.

Le fournisseur, Lavie Commercial Brokers, appartient au Nigérien, Aboubakar Hima, dit ‘’Petit Boubé’’ qui serait mis en cause dans des affaires de détournement et de corruption dans des contrats de vente d’armes au Nigeria et au Niger.

Le quotidien se fait écho de ‘’la défense de l’Etat’’ et écrit : ‘’L’Etat se défend dans l’affaire des armes et convoque la loi’’.

Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement soutient que le contrat a été passé ‘’conformément à la règlementation en vigueur’’.

‘’Il a été approuvé par les services compétents de l’Etat, sous le sceau du +secret défense+ conformément aux dispositions du décret 2020-876 du 25 mars 2020 complétant l’article 3 du décret 2014 -1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, modifié par le décret 2022-22 du 7 janvier 2020 qui exclut du champ d’application du Code des marchés publics les travaux, fournitures, prestation de services et équipements réalisés pour la Défense et la sécurité du Sénégal et classé +Secret Défense+ qui sont incompatibles avec les mesures de publicité exigées par le code des marchés publics’’, dit-il.

Abdou Karim Fofana a tenu à préciser que ‘’le ministère de l’Environnement est fondé à passer des contrats d’armement au profit des Directions en charge des Eaux, Forêts, Chasses, Conservation des Sols et Parcs nationaux qui sont assimilés aux forces de sécurité et de défense conformément au décret N°2021-563 du 10 mai 2021’’.

Mais pour Libération, ‘’le communiqué du gouvernement n’a apporté aucune réponse par rapport aux zones d’ombres entourant ce contrat signé par le ministère de l’Environnement’’.

Selon la publication, ‘’au-delà de l’utilisation abusive du +Secret défense+ dans cette affaire, 4 questions, les plus essentielles demeurent sans réponse’’.

Par exemple, Libération s’interroge ‘’comment le ministère de l’Environnement a-t-il pu contracter avec une société en lien avec le sulfureux homme d’affaires nigérien Aboubacar Hima dit Petit Boubé qui est suspecté de détournement de 76 milliards de francs Cfa dans son propre pays en plus d’être sous le coup d’un mandat d’arrêt du Nigéria qui n’a pas été exécuté par le Sénégal où le mis en cause est venu au moins deux fois entre septembre et août 2022’’.

Dans L’Observateur, le porte-parole du gouvernement déclare qu’’’à ce jour, aucune ressource publique n’est engagée’’ dans cette opération de vente d’armes.

L’initiative de la société civile ‘’contre un 3ème mandat’’ de Macky Sall est largement relayée par les quotidiens dont Sud Quotidien qui note que ‘’la société civile appelle le chef de l’Etat à faire une déclaration ouverte pour lever toute équivoque et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sérénité, de paix et de stabilité durables’’.

Selon Enquête, ‘’la société civile dit Non à un troisième mandat’’. ‘’Alioune Tine, Y en a marre et cie avertissent Macky Sall’’, dit Vox Populi.

Le Soleil met en exergue la cérémonie de pose de première pierre par le chef de l’Etat des Classes préparatoires aux grandes écoles à Thiès et titre : ‘’Le Sénégal poursuit sa quête d’excellence’’.

A cette occasion, Macky Sall a ‘’loué la qualité du système éducatif national’’, selon Le Témoin. ‘’Macky Sall exalte l’excellence et le savoir’’, dit L’As.

