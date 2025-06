L’Alliance des écologistes du Sénégal (ADES) demande à l’état la loi sur le Plastique

Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES) (Suxaliku Gu sax daak) « Travail – Equité –Transparence »

Communique de presse 05 juin 2025 : Célébration de la journée mondiale de l’Environnement

« L’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES) demande à l’Etat d’opérationnaliser l’application de la loi sur le plastique »

La Communauté internationale célèbre, ce 05 juin 2025, la Journée mondiale de l’environnement dont le thème porte sur « Combattre la Pollution par les Plastiques ». Cette 53ieme édition de la célébration de la journée mondiale de l’environnement 2025 lance un appel à l’action collective pour venir à bout de la pollution par les plastiques.

Pour rappel, en mars de l’année 2022, la communauté internationale avait fait un grand pas pour aller vers la fin du plastique, lors de l’Assemblée des Nations Unies

pour l’environnement (UNEA-5), où les chefs d’État, les ministres de l’environnement et d’autres représentants de 175 nations avaient approuvé à Nairobi, une résolutionhistorique visant à mettre fin à la pollution plastique et à élaborer un accord international juridiquement contraignant.

Dans la semaine du 29 mai au 02 juin 2023, les représentants de 175 pays s’étaient rencontrés au siège de l’Unesco en France, pour une deuxième session de

négociation pour définir les contours de ce traité contraignant contre le péril plastique. Dans exactement deux mois, les pays du monde entier se retrouveront pour

poursuivre les négociations de ce traité mondial décisif pour en finir avec la pollution plastique. Toutes ces initiatives et dynamiques montrent que la pollution plastique est un enjeu sociétal à l’échelle planétaire et qu’il a une urgence à agir. Les méfaits du péril plastique sur l’environnement, la santé humaine, et la santé animale ne sont plus à démontrer et sont largement documentés par les étude scientifiques. La particularité de ce matériau issu de la pétro – chimie et source de Gaz à Effet de Serre (GES) est qu’il ne disparait pratiquement jamais dans la nature.

Pour une économie qui se nourrit d’une performance sociale et environnementale !

La pollution plastique envahit chaque coin de notre planète jusqu’à s’infiltrer dans notre corps sous forme de microplastique. Chaque année, près de 460 millions de

tonnes de plastiques sont produits dans le monde dont moins de 10% recyclés et les de 2/3 restants finissent dans l’environnement, où se désagrègent sous forme de

micro ou nano particules que l’on retrouve dans les matrices environnementales (eau, air et sol). Si rien n’est fait, en 2060, il y’aura plus de plastique que de

poissons dans les océans.

Pour faire face à la pollution plastique, l’Etat du Sénégal avait adopté en 2020, la loi n°2020-04 du 08 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. Cette loi interdit la production, l’utilisation et l’importation des sachets et produits plastiques à fort impact

environnemental, tout en accélérant la dynamique en faveur de l’économie circulaire.

Malheureusement, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, force est de constater que les textes réglementaires d’application permettant son opérationnalisation ne sont toujours pas au rendez -vous.

C’est pourquoi, Nous, Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES), demandons à l’Etat du Sénégal de :

 Mettre en place les textes d’application pour l’opérationnalisation des dispositions de la loi n° 2020-04 du 08 janvier 2020 ;

 Renforcer les activités de communication et de sensibilisation pour un changement de comportement afin de mieux lutter contre l’utilisation abusive

du plastique dans nos ménages ;

 D’accompagner, par des mesures incitatives, les entreprises qui veulent travailler dans la production de solutions alternatives au plastique.

