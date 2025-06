Macky Sall à l’ONU…Les opposants aiment-ils le Sénégal ?

Macky SALL à l’ONU: les opposants à cette perspective aiment ils le Sénégal ?

(Par Bara Ndiaye)

Dans une démocratie mature et soucieuse de son rayonnement international, il est essentiel que les acteurs politiques fassent preuve de hauteur et de responsabilité, même face à leurs anciens adversaires. C’est dans cet esprit que j’attire l’attention des autorités du Sénégal sur le discours de dénigrement porté par certains collaborateurs et alliés de l’actuel pouvoir à l’encontre de l’ancien Président Macky Sall.

Si les divergences politiques sont légitimes, il demeure inacceptable que la lutte politique se transforme en une opposition aveugle qui viserait à saper les ambitions internationales d’un ancien chef d’État sénégalais. La possible désignation de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies ne doit pas être perçue comme un enjeu partisan, mais comme une opportunité pour le Sénégal de renforcer son influence diplomatique. Tout acte visant à faire obstruction à cette perspective ne reposerait que sur une logique de vengeance personnelle, au détriment des intérêts nationaux.

De nombreux cadres et personnalités qui doivent leur position, leur titre et leur notoriété à Macky Sall devraient être les derniers à lui jeter des peaux de banane. L’ingratitude et l’animosité ne peuvent être les moteurs de l’action politique. L’histoire jugera sévèrement ceux qui privilégieront les règlements de comptes personnels au lieu de défendre l’image et le prestige du Sénégal sur la scène internationale.

J’invite ceux qui s’agitent à plus de détachement et de discernement. Le Sénégal doit continuer à avancer avec sérénité, et non être entravé par des querelles qui ternissent son image et affaiblissent son positionnement stratégique.

Le pays passe avant tout.

Bara NDIAYE

Président du parti Forces Ouvertes pour la République et le Travail